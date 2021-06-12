نقدم لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني ، وصفة شهية ولذيذة ، وصفتنا هي تحضير دجاج بصوص الجبن ، تعتبر وصفتنا سهلة وسريعة ، يمكنك تحضيرها وتقديمها علي مائدة الغداء لديك ، ويعتبر طبقنا اليوم من احلي وصفات الدجاج التي يمكنك تقديمها لضيوفك وتحظي بإعجابهم ، ومكونات وصفتنا سهلة وبسيطة ومنها الدقيق ، الجبن الشيدر ، اللبن الزبادي ، السمن ، الزعتر المجفف ، ومكونات اخري سوف نقوم بعرضها من خلال مقالنا وكذلك طريقة التحضير بالخطوات البسيطة ، كما قمنا من قبل بعرض مقادير وطريقة تحضير دجاج محشي بالأرز والخضار.

مقادير تحضير دجاج بصوص الجبن

كما قمنا من قبل بعرض مقادير تحضير دجاج بوفالو تندر حار ، نقدم لكم مقادير تحضير دجاج بصوص الجبن كالاتي :

مقدار نصف كوب من الدقيق.

عدد واحد كوب من اللبن الزبادي الطازج.

مقدار من الجبن الشيدر المبشور حسب الرغبة.

ملح طعام حسب الرغبة.

مقدار من الزعتر المجفف حسب الرغبة.

عدد واحد ملعقة صغيرة من السمن اختياري حسب الرغبة.

مقدار دجاجة متوسطة مقطعة ومشوحة.

طريقة التحضير

كما قمنا من قبل بعرض طريقة تحضير كرسبي الدجاج ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال السطور التالية :

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق.

نضيف إلى الدقيق اللبن الزبادي ونخلط جيدا بواسطة ملعقة.

في اناء علي النار نقوم بتذويب السمن.

نقوم بإضافة خليط الدقيق واللبن الزبادي للسمن ونستمر بالخلط جيدا.

نصفي الخليط بواسطة مصفاة للتخلص من الكتل الصغيرة.

نقوم بإضافة الجبن الشيدر المبشور.

نخلط المكونات جيدا حتي تذوب الجبن الشيدر تماما.

نقوم بإضافة ملح الطعام حسب الرغبة.

نضيف الزعتر المجفف.

نضيف قطع الدجاج المقطعة والمشوحة ونستمر بالخلط.

يجب غسل الدجاج جيدا ونقعه مدة لا تقل عن ساعة في محلول الملح والليمون والخل ، حتي يصبح نظيفا ذو رائحة جميلة ، وتقطيعه قطع صغيرة حتي يسهل نضجها بسهوله ، وتشوح في السمن حتي تأخذ صدمة وتقفل انسجتها حتي تنضج بسرعة ، إذا اتبعتي هذه الخطوات ستحصلي علي دجاج بصوص الجبن شهي ولذيذ وذو رائحة جذابة.

بهذه المكونات والخطوات السهلة البسيطة السريعة نكون قد قمنا بإعداد اشهي دجاج بالجبن ، ويمكننا تقديمه إلي جانب طبق من الارز بالبخاري.