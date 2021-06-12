طريقة عمل مشروبات ستاربكس starbucks في البيت بـ 3 مكونات فقط ومتوفرة في كل منزل

جميعا نحب starbucks ستاربكس، لكننا لا نتحمل ميزانية شراءه كل يوم، لذلك ليس لدينا دائمًا أموال لقهوة ستاربكس، ولكن لدينا الحل. الآن وسرعان ما ستتمكن من إعداد بعض مشروبات ستاربكس الكلاسيكية الساخنة أو المثلجة وأنت مرتاح في منزلك، وإذا اشتريت جميع المكونات مقدمًا، فمن المحتمل أن توفر المال الذي تنفقه على القهوة على المدى الطويل، وهي ميزة إضافية كبيرة.starbucks ستاربكس
والآن سنتعرف على طريقة عمل كراميل فرابوتشينو، هذا هو المشروب المثالي ليوم حار، وهو المشروب الذي يجعل الكثير مدمن على ستاربكس قبل سنوات
- وهذه الوصفة الكرمل Frappuccino يمكنك استخدام جرعات الإسبريسو أو القهوة المخمرة بقوة وأي حليب تفضله
- ستحتاج أيضًا إلى كل من صلصة الكراميل وشراب الكراميل، لكن صمغ الزانثان اختياري (يوجد لتكثيف الأشياء للحصول على قوام فرابي مثالي، لكن إضافة المزيد من الثلج يعمل أيضًا).
- نظرا لأنك صانع القهوة، فلا تتردد في الحصول على كراميل أكثر.
- وقم بتزيينها ببعض الكريمة المخفوقة وقليل من صوص الكراميل.
خيار أكثر تقييدًا ولكنه منعش بنفس القدر والذي لا يزال يرضي الرغبة في تناول القليل من شيء حلو ومالح، هذا المشروب البارد البسيط مع الرغوة الحلوة المملحة الكريمية مثالية، تعد وصفة المشروب البارد الرغوية المملحة بالكريمة المقلدة هذه بكل ما تحبه في المشروب، باستثناء جزء الإشباع الفوري، حيث ستحتاج إلى نقع المشروب البارد لمدة 18 ساعة تقريبًا.موكا شوكولاتة بيضاء
هذا في الواقع أحد أكثر مشروبات ستاربكس شعبية. إنه عملي عندما أشتهي شيئًا حلوًا للغاية، وهو الطلب اليومي الذي تطلبة دائما كيم كارداشيان.
- تتطلب وصفة White Chocolate Mocha هذه حوالي 3 ملاعق كبيرة من رقائق الشوكولاتة البيضاء بدلاً من الشراب، ولكن إذا كنت تحبها أكثر حلاوة، فقط أضف المزيد من الشوكولاتة.
- تأكد من الخفق كثيرًا عند تسخين القهوة والحليب والشوكولاتة، ولا تتخطى الكريمة المخفوقة ونشارة الشوكولاتة في الأعلى.
حار أو مثلج، ستاربكس فينالا لاتية هو الشيء المفضل لدى الجميع. أنها بسيطة جدا ولكنها لذيذة جدا. إنه مثالي حتى مع أي نوع من الحليب العادي أو فول الصويا أو جوز الهند اختار المفضل لديك وهذا سهل للغاية حتى أنك لا تحتاج إلى وصفة، زبد الحليب المفضل لديك بمخفقة أو خلاط، وأضف قهوة الإسبريسو المفضلة لديك أو القهوة التي تفضلها، واحصل على بعض شراب الفانيليا من متجر البقالة المحلي، وأقترح بشدة صنع هذا فوق بعض الثلج.
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جميعا نحب starbucks ستاربكس، لكننا لا نتحمل ميزانية شراءه كل يوم، لذلك ليس لدينا دائمًا أموال لقهوة ستاربكس، ولكن لدينا الحل. الآن وسرعان ما ستتمكن من إعداد بعض مشروبات ستاربكس الكلاسيكية الساخنة أو المثلجة وأنت مرتاح في منزلك، وإذا اشتريت جميع المكونات مقدمًا، فمن المحتمل أن توفر المال الذي تنفقه على القهوة على المدى الطويل، وهي ميزة إضافية كبيرة.starbucks ستاربكس
والآن سنتعرف على طريقة عمل كراميل فرابوتشينو، هذا هو المشروب المثالي ليوم حار، وهو المشروب الذي يجعل الكثير مدمن على ستاربكس قبل سنوات
- وهذه الوصفة الكرمل Frappuccino يمكنك استخدام جرعات الإسبريسو أو القهوة المخمرة بقوة وأي حليب تفضله
- ستحتاج أيضًا إلى كل من صلصة الكراميل وشراب الكراميل، لكن صمغ الزانثان اختياري (يوجد لتكثيف الأشياء للحصول على قوام فرابي مثالي، لكن إضافة المزيد من الثلج يعمل أيضًا).
- نظرا لأنك صانع القهوة، فلا تتردد في الحصول على كراميل أكثر.
- وقم بتزيينها ببعض الكريمة المخفوقة وقليل من صوص الكراميل.
خيار أكثر تقييدًا ولكنه منعش بنفس القدر والذي لا يزال يرضي الرغبة في تناول القليل من شيء حلو ومالح، هذا المشروب البارد البسيط مع الرغوة الحلوة المملحة الكريمية مثالية، تعد وصفة المشروب البارد الرغوية المملحة بالكريمة المقلدة هذه بكل ما تحبه في المشروب، باستثناء جزء الإشباع الفوري، حيث ستحتاج إلى نقع المشروب البارد لمدة 18 ساعة تقريبًا.موكا شوكولاتة بيضاء
هذا في الواقع أحد أكثر مشروبات ستاربكس شعبية. إنه عملي عندما أشتهي شيئًا حلوًا للغاية، وهو الطلب اليومي الذي تطلبة دائما كيم كارداشيان.
- تتطلب وصفة White Chocolate Mocha هذه حوالي 3 ملاعق كبيرة من رقائق الشوكولاتة البيضاء بدلاً من الشراب، ولكن إذا كنت تحبها أكثر حلاوة، فقط أضف المزيد من الشوكولاتة.
- تأكد من الخفق كثيرًا عند تسخين القهوة والحليب والشوكولاتة، ولا تتخطى الكريمة المخفوقة ونشارة الشوكولاتة في الأعلى.
حار أو مثلج، ستاربكس فينالا لاتية هو الشيء المفضل لدى الجميع. أنها بسيطة جدا ولكنها لذيذة جدا. إنه مثالي حتى مع أي نوع من الحليب العادي أو فول الصويا أو جوز الهند اختار المفضل لديك وهذا سهل للغاية حتى أنك لا تحتاج إلى وصفة، زبد الحليب المفضل لديك بمخفقة أو خلاط، وأضف قهوة الإسبريسو المفضلة لديك أو القهوة التي تفضلها، واحصل على بعض شراب الفانيليا من متجر البقالة المحلي، وأقترح بشدة صنع هذا فوق بعض الثلج.
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