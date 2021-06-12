طريقة عمل الكشري المصري في المنزل افضل من المطاعم

يعتبر المطبخ المصري من المطابخ المميزة في العديد من الأكلات ويضع بصمته في العديد من المؤكلات التي يحبها الجميع في أنحاء العالم، ومن اكثر الأكلات التي لها بصمه مصرية خالصة الأكالات الشعبية التي تتميز بها السيدة المصرية في المنزل وأيضا مطاعم خاصة لهذه الأكلات الشعبية، والتي هي حديثنا اليوم في المقالة فأننا سوف نتحدث عن اشهر أكلة شعبية في مصر والجميع يحبها وهو الكشري التي يتميز بها المطبخ المصري سواء في المنزل أو في المطاعم الخاصة بها، فان كنتي من مصر ولا تجيدين طريقة عمل الكشري المصري أو من خارج مصر وتريدي معرفة طريقة عمل الكشري المصري في المطبخ بطريقة بسيطة فتابعونا في هذه المقالة التي سنشرح من خلالها مقادير الخاصة لعمل الكشري وطريقة تحضيرها. كوب من الأرز المصري.

نصف كيلو من المعكرونة صغيرة الحجم.

ربع كيلو مكرونة سبجاتي.

كوب من العدس بجبة.

نصف كوب من الشعرية.

بصلة كبيرة يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

زيت طعام.

ملح، فلفل اسود، كمون.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

نصف كيلو من الطماطم مقشرة. طريقة التحضير الكشري المصري في المنزل نقوم بنقع العدس في كوب ماء لمدة عشر دقائق. ونضع العدس في إنآء على النار حتى ينضج ونتركه جانبا. نحضر إنآء عميق ونضع كمية من الزيت الوفير ثم نضع البصل في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي ونضعه في منديل حتى يمتص الزيت. نقوم بوضع نصف كوب الشعرية في نفس الإنآء الذي به الزيت البصل حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بوضع الأرز ونقلبه جيدا ثم نضع الماء حتى ينضج الأرز والشعرية. نقوم بإحضار إنآء أخر ونضع به ماء ومعلقة من الملح وملعقة من الزيت على النار حتى يغلي ونقوم بإضافة المكرونة الصغيرة والاسباجتي معا حتى تنضج وثم نقوم بتصفية الماء منها ونضعها جانبا. نقوم بإحضار إنآء أخر لعمل الصلصة الخاصة بالكشري نضع بها كمية من الزيت حتى يقدح نضع نصف كمية الثوم المفروم على الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي نقوم بوضع كمية الطماطم المحضرة سابقا إلى عصير في الإنآء نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود وملعقة من الملح ونصف ملعقة من الكمون وننتظر حتى تتسبك الصلصة جيدا. مكونات الدقة الخاصة بالكشري ثلاثة فصوص من الثوم

ربع كوب من الخل

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من ألشطه طريقة التحضير الخاصة بالدقة نحضر إنآء صغير ونضع ملعقة من الزيت على النار ثم نضع الثوم.

نقوم بإضافة الخل ثم الماء والشطة والملح والكمون حتى يلغي ونتركها جانبا. طريقة تقديم طبق الكشري المصري نقوم بإحضار الأطباق الخاصة للتقديم نقوم بوضع المكرونة بطريقة مستوية في اسفل الطبق نقوم بإضافة خليط الأرز والشعرية ثم نضع كمية من العدس بالجبة نقوم بوضع كمية من الصلصة حسب الرغبة ثم نقوم بوضع كمية من البصل أعلي الطبق نقوم بوضع الدقة في إنآء ويمكن أضافتها إلى طبق الكشري أو عدم أضافتها حسب الرغبة. وأخيرا نقوم بوضع شرائح من الليمون على الطبق للتزين أو إضافة عصير الليمون إلى الطبق. الوسوم

يعتبر المطبخ المصري من المطابخ المميزة في العديد من الأكلات ويضع بصمته في العديد من المؤكلات التي يحبها الجميع في أنحاء العالم، ومن اكثر الأكلات التي لها بصمه مصرية خالصة الأكالات الشعبية التي تتميز بها السيدة المصرية في المنزل وأيضا مطاعم خاصة لهذه الأكلات الشعبية، والتي هي حديثنا اليوم في المقالة فأننا سوف نتحدث عن اشهر أكلة شعبية في مصر والجميع يحبها وهو الكشري التي يتميز بها المطبخ المصري سواء في المنزل أو في المطاعم الخاصة بها، فان كنتي من مصر ولا تجيدين طريقة عمل الكشري المصري أو من خارج مصر وتريدي معرفة طريقة عمل الكشري المصري في المطبخ بطريقة بسيطة فتابعونا في هذه المقالة التي سنشرح من خلالها مقادير الخاصة لعمل الكشري وطريقة تحضيرها. كوب من الأرز المصري.

نصف كيلو من المعكرونة صغيرة الحجم.

ربع كيلو مكرونة سبجاتي.

كوب من العدس بجبة.

نصف كوب من الشعرية.

بصلة كبيرة يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

زيت طعام.

ملح، فلفل اسود، كمون.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

نصف كيلو من الطماطم مقشرة. طريقة التحضير الكشري المصري في المنزل نقوم بنقع العدس في كوب ماء لمدة عشر دقائق. ونضع العدس في إنآء على النار حتى ينضج ونتركه جانبا. نحضر إنآء عميق ونضع كمية من الزيت الوفير ثم نضع البصل في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي ونضعه في منديل حتى يمتص الزيت. نقوم بوضع نصف كوب الشعرية في نفس الإنآء الذي به الزيت البصل حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بوضع الأرز ونقلبه جيدا ثم نضع الماء حتى ينضج الأرز والشعرية. نقوم بإحضار إنآء أخر ونضع به ماء ومعلقة من الملح وملعقة من الزيت على النار حتى يغلي ونقوم بإضافة المكرونة الصغيرة والاسباجتي معا حتى تنضج وثم نقوم بتصفية الماء منها ونضعها جانبا. نقوم بإحضار إنآء أخر لعمل الصلصة الخاصة بالكشري نضع بها كمية من الزيت حتى يقدح نضع نصف كمية الثوم المفروم على الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي نقوم بوضع كمية الطماطم المحضرة سابقا إلى عصير في الإنآء نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود وملعقة من الملح ونصف ملعقة من الكمون وننتظر حتى تتسبك الصلصة جيدا. مكونات الدقة الخاصة بالكشري ثلاثة فصوص من الثوم

ربع كوب من الخل

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من ألشطه طريقة التحضير الخاصة بالدقة نحضر إنآء صغير ونضع ملعقة من الزيت على النار ثم نضع الثوم.

نقوم بإضافة الخل ثم الماء والشطة والملح والكمون حتى يلغي ونتركها جانبا. طريقة تقديم طبق الكشري المصري نقوم بإحضار الأطباق الخاصة للتقديم نقوم بوضع المكرونة بطريقة مستوية في اسفل الطبق نقوم بإضافة خليط الأرز والشعرية ثم نضع كمية من العدس بالجبة نقوم بوضع كمية من الصلصة حسب الرغبة ثم نقوم بوضع كمية من البصل أعلي الطبق نقوم بوضع الدقة في إنآء ويمكن أضافتها إلى طبق الكشري أو عدم أضافتها حسب الرغبة. وأخيرا نقوم بوضع شرائح من الليمون على الطبق للتزين أو إضافة عصير الليمون إلى الطبق.

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