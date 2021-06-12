وصفات للجسم والبشرة والشعر في المنزل بمكونات بسيطة لجمالك وتألقك

وصفات للجسم والبشرة والشعر، لكي تتمتعي بالصحة والجمال وتتألقي داخل بيتك، لابد وأن تعتني وتهتمي بجمال وصحة بشرتك وجسمك وشعرك، لأنهم هم عنوان جمالك، وللعناية تحتاجي إلى طرق طبيعية ومنزلية وغير مكلفة وغير مؤذية لبشرتك وجسمك وشعرك، ولذلك تهتم المرأة بهذه الوصفات، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وجود المرأة دائماً في المنزل، ألا وهي جائحة وباء كورونا، حيث أن هذه الماسكات تحد الكثير من الخروج من المنزل، للحد من انتشار العدوى.

وصفات للجسم والبشرة والشعر

يوجد العديد من الماسكات التي تهم المرأة، من ماسكات للبشرة، أوماسكات للشعر، أو ماسكات للجسم ككل ومن هذه الماسكات الآتي:

مرطب لتوحد لون البشرة

يزيل البقع و ويفتح وينعم مع الاستمرار في استخدامه.

المكونات:

علبة من كريم “ الجليسوليد “.

“. 2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب ماء ورد.

2 ملعقة زيت اللوز وزيت الزيتون والجلسرين وزيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة الاستخدام:

يتم إذابة النشا مع ماء الورد، ونضعه على النار مع التقليب، إلى أن يتجانس الخليط، ثم نرفعه من على النار، ثم نضيف كل المكونات ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي، ثم نضيف كل المكونات في علبة ونضعه في الثلاجة، ونستخدمه يومياً قبل النوم.

ماسك تفتيح وترطيب لإزالة آثار الحبوب

لتفتيح ونضارة وترطيب ولإزالة آثار الحبوب، ماسك العظمة.

3 كبسولات فيتامين E من الصيدلية.

نفرغهم على ملعقة كبيرة من لبن البودر.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

يتم خلطهم جيداً.

ثم نفردهم على الوجه لمدة 30 دقيقة.

يتم شطف الماسك بماء ساقع.

يستخدم مرتين في الإسبوع.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نضع المكونين على النار حتى يتم التجانس.

ثم نضعه مباشرة على البشرة بعد أن يبرد ولمدة 15 دقيقة.

يتم شطفه بماء دافئ.

وأخيراً نحضر ثلجة ونمشيها على البشرة كلها.

علبة صغيرة من كريم “ الجليسوليد “.

“. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نخلطهم جيداً ونضعهم قبل النوم يومياً.

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