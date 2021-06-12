طريقة عمل كوردن بلو مقرمش والطعم حكاية أحلى من المطاعم

طريقة عمل كوردن بلو، من منا لا يحب تناول الدجاج وخاصة أذا تم تقديمها بطرق مختلفة لذيذة للغاية. فمع التطور المستمر للوصفات المصنوعة من الدجاج، سوف نتحدث عن وصفة جميلة لعمل الكوردن بلو الدجاج، الذى يفضله الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار. وهذه الوصفة مفيدة جداً وتحتوي على بعض العناصر الغذائية، ويفضل الكثيرين الأكلات الجاهزة المقدمة في المطاعم. ولكن هذه الأكلات قد تسبب لكم الكثير من المشاكل الصحية، ولكن يمكن طريقة عمل كوردن بلو في المنزل بأفضل جودة من خلال متابعتنا.

طريقة عمل كوردن بلو

لماذا تذهبون إلي المطاعم التي تستنفذ الوقت والمال لتناول وجبات سريعة، وماذا أذا تم تحضير تلك الوجبات في المنزل بطريقة صحية مثل الجاهز. سوف تحافظون علي الصحة والعافية وخاصة في هذه الايام التي ينتشر بها المرض. فهيا نستعد لتحضير وجبتنا اللذيذة من خلال موقع ثقفني.

كيلو صدور دجاج طازج.

½ كيلوا لنشون دجاج أو ديك رومي مدخن.

نصف كيلوا جبنة شيدر.

½ ملعقة صغيرة بابريكا، كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود.

2 حبة بيض.

½ ملعقة صغيرة بصل، وثوم بودر.

3 ملاعق حليب.

2 ملعقة نشا.

1 كوب ذرة مجروش.

½ كوب دقيق.

يتم غسل صدور الدجاج بالماء أولاً وتصفيتها. نحضر صدور الدجاج ونضع كل قطعة بين شريحتين من ورق الزبدة، و يتم استخدم مطرقة لتقسيم كل قطعة إلى قطع رقيقة، لكن تجنبي أن لا تمزقيها. يتم تخضير التتبيلة بوضع كلاً من ” الملح واللبن، والبابريكا، والفلفل، والثوم والبصل” في إناء ويتم خلطهم جيداً. قومي بوضع قطع الدجاج في التتبيلة، ونتركها نصف ساعة حتى تمتص صدور الدجاج التتبيلة يتم فرد قطعة من صدر الدجاج ونضع قطعة من شرائح الديك الرومي المدخن ثم ننشر قطعة من لحم اللانشون ونلف اللحم على شكل رول. ثم استخدمي عود أسنان لغلقه على كلا الجانبين حتي يتم غلقه بإحكام. نحضر ثلاثة أطباق في الطبق الأول نضع البيض والملح والفلفل الأسود ونخفق جيدًا حتى يصبح الخليط متساويًا. والطبق الآخر دقيق والنشا، وآخر طبق نضع الذرة المجروش. قومي بغمس شرائح الكوردن بلو في الدقيق، حتى يتم تغطيتها بالكامل من جميع الجهات. ثم نغمسها في خليط البيض بنفس الطريقة، وأخيراً نغمسها في الذرة. نأخذ مقلاة ونضع الزيت فيها ونسخنها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. ضعي الكوردن بلو في الزيت وقلبي حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي. ويتم تقديم كوردن بلو مع البطاطس المحمرة بدون زيت وبعض الكاتشب والمايونيز.

مقادير كوردن بلو:طريقة تحضير الكوردن بلو