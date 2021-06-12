طريقة عمل الطحينة للمشاوي في البيت بالخطوات سر سلطة الطحينة بالزبادي

طريقة عمل الطحينة للمشاوي ، فلا توجد أكلات مشوية إلا وفي حاجة غلى سلطة الطحينة، ولكي نستطيع التحدث عن طريقة عمل الطحينة لابد لنا في بداية الأمر أن نتعرف على ما هي مكونات الطحينة؟ حيث تتكون الطحينة من السمسم وذلك بعد تنظيفه وتحميصه وعصره، وتعتبر الطحينة من المقبلات، وكذلك أيضًا تضاف إلى بعض الوصفات، كما إنها تحتوي على بعض العناصر الهامة مثل الكربوهيدرات، والدهون المشبعة، والألياف الغذائية، وكذلك البروتين، وأيضًا السعرات الحرارية.

طريقة عمل طحينة المشاوي

من التسالي بعد الأكلات مكرونة سناكس، ولتحضير الطحينة بالثوم لابد من تحضير المكونات التالية

نحضر ربع كيلو من السمسم.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الخل الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الفلفل الأسود، ورشة ملح، مع ملعقة من الكمون، مع بقدونس مقطع قطع صغيرة للتقديم.

خطوات عمل الطحينة

1) نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها كمية السمسم ونقلب حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم نرفعها من على النار.

2) نقوم بعد ذلك بوضع السمسم بعد تحميصه في الخلاط وطحنه جيدًا، حتى يصبح طحينة.

3) إحضار بولة ونضع بها الثوم المفروم، ثم نضيف الفلفل الأسود حتى تصبح جيدة المذاق.

4) نخلط المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض.

5) نحضر الماء الدافئ ونضعه بالتدريج مع الاستمرار في التقليب وحتى نحصل على القوام المطلوب.

طريقة تحضير الطحينة الجاهزة

أما عن طريقة عمل الطحينة بالزبادي، إليك هذه المكونات:

نقوم بإحضار ثلاثة أربع كوب من الطحينة.

كوب زبادي، وملعقة بقدونس المفروم.

ملعقة من الثوم المفروم وملعقة من البصل المفروم.

نعد ملعقة من عصير الليمون، ونصف ملعقة من الخل.

نقوم بطحن المكونات السابقة جيدًا

نضع الخليط الناتج في طبق التقديم ونضيف إليه البصل ونقلبه جيدًا بالملعقة، ثم نضيف البقدونس إليه.

صنع طحينة المشاوي

سر سلطة الطحينة زي المحلات سهلة للغاية، حيث يمكنكم عمل طحينة المشاوي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة، سواء كانت بالزبادي أو الثوم، اتبعي الخطوات السابقة وستحصلي على أجمل سلطة طحينة تقدم مع المأكولات المشوية أو المحمرة.