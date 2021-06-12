طريقة عمل السويسرول السريع بدون فرن على البارد بطريقة آية حبيب

السويسرول السريع من ألذ أنواع الحلويات التى تتميز بطراوتها وشكلها، تنتمى إلى المطبخ الأمريكى وتحضر من الدقيق والبيض مع السكر، لكننا سنقدم طريقة عمل السويسرول على البارد أو ما يعرف بالسريع بدون بيض ولا دقيق، تحضير الحلويات فى المنزل يحافظ على صحة أطفالنا، ويحميهم من المواد الحافظة المستخدمة في الحلويات الجاهزة، سوف نستخدم في وصفتنا البسكويت السادة مع الشوكولاتة وجوز الهند، مع إضافة المكسرات المفضلة، تعد وصفتنا اليوم حل سهل ولذيذ للتحلية في الصيف، كما أنها سريعة في التحضير ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ، وتعتبر غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل اللبن والشوكولاتة والزبدة، سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفنى طريقة عمل السويسرول السريع على البارد.

مكونات عمل السويسرول السريع

تعتبر مكونات العمل متوفرة وغير مكلفة، ولا تشبه مكونات كيك السويسرول فهى لا تحتوى على البيض ولا الدقيق، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالى:-

مكونات طبقة السويسرول

250 جرام من البسكويت السادة.

100جرام مكسرات حسب الذوق.

100جرام شوكولاتة غامقة.

نصف كوب سكر بودرة (50 جرام).

كوب حليب دافئ (240 مللى).

مكونات الحشوة

نصف كوب سكر بودرة.

كوب إلا ثلث زبدة (150جرام).

2 ملعقة كبيرة حليب.

رشة فانيليا.

كوب من جوز الهند (100جرام).

طريقة العمل

طريقة عمل السويسرول السريع سهلة وبسيطة ولا نحتاج استخدام الفرن، وهى كالتالى:-

نقوم بطحن البسكويت والمكسرات في الكبة ناعم جداً.

نضع المكونات المطحونة فى إناء ثم نضيف السكر البودرة واللبن الدافئ، مع إضافة رشة فانيليا.

ثم نذوب الشوكولاتة ونضيفها على المكونات السابقة مع التقليب، حتى الحصول على قوام يشبه العجين.

ثم نضع الخليط الذي يشبه العجين على ورق الزبدة، ونفرد ورق الزبدة عليه من أعلى.

بعد ذلك نفرده على شكل مستطيل.

طريقة تحضير طبقة الكريمة

تحضير طبقة الكريمة يتم باتباع الآتي:ـ