طريقة عمل كريم مزيل العرق بالحليب بخطوات سهلة وبسيطة جدا

بعد كريم مزيل العرق بالحليب من أقوي الكريمات التي تكافح رائحة العرق وتعمل على تفتيح منطقة الإبطين ، وهذا الكريم على الرغم من قوة مفعولة وتأثيره السحري لا يكلفك كثيراً عند القيام بعمله، لأنه يتكون من مواد موجودة في طبيعية بشكل متوفر وفي كل منزل أيضاً، ويتم تحضيره في المنزل بخطوات واضحة وسهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ويجب وضع أي نوع من المزيلات بعد الاستحمام مباشرة حتى يعطي رائحة طيبة وذلك بعد تجفيف المنطقة جيداً حتى لا يسبب في وجود أي نوع من الفطريات، وفي موضوعنا هذا من خلال موقع ثقفني سوف نتغرف على مكونات كريم مزيل العرق بالحليب وطريقة تحضيره المتميزة.

مكونات عمل كريم مزيل العرق بالحليب

تعتبر مكونات عمل كريم مزيل العرق بالحليب من المكونات الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر على البشرة وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من صابونة عطرة مبشورة.

حليب الجسم.

ملعقة كبيرة من الشبة الناعمة.

جل شاور ( حسب الحاجة ).

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

من المعروف عند الجميع أن تختلف طريقة تحضير أي وصفة من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نقدم لكم الآن طريقتنا الممتازة وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به ملعقتين النشا ونضيف عليه ملعقة الصابونة المبشورة. بعد ذلك نضع عليهم أيضاً الشبه الناعمة مع التقليب. ثم نضيف عليهم قليل من شاور جل وبيكربونات الصوديوم وحليب الجسم. نقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس جميعاً وتصبح ذات مزيج كريمي. نضع هذه الوصفة في علبة نظيفة ونتركها لحين الاستخدام.

نصائح للتخلص من العرق المسبب للإزعاج

سوف نقدم لحضراتكم بعض النصائح للتخلص من رائحة العرق المسببة للإحراج وهي كما يلي: