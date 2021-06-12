طريقة عمل صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم

صابونة النعناع ، أحد طرق العناية بالوجه لما لها من فوائد عديدة فهي تنظف البشرة من الشوائب وتخفف الانتفاخ أسفل العينين، كما يضيف للوجه رائحة معظم ساعات اليوم، وكذلك يمنع ظهور الهالات السوداء، ويعتبر الصابون الطبيعي بشكل عام من أفضل طرق وصفات العناية بالبشرة لاحتوائه على مواد طبيعية بنسبة كبيرة مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه وصابونة الأرز التي تنقى البشرة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من وصفات الصابون الطبيعي التي تساعد على الحفاظ على البشرة وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة النعناع.

مكونات صابونة النعناع

تتكون صابونة النعناع من مكونات متوفرة عند اغلب الناس وسهله الجلب ان لم تتوفر في المنزل هذه المكونات وهي كالاتي:

كوب وربع من صابون الجلسرين المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع اليابس والمطحون.

خمس نقاط من زيت النعناع.

لون أخضر حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

طريقة تحضير صابونة النعناع والصابون بشكل عام سهل ولا يتطلب الكثير من المكونات ولا الخطوات وطريقة صنعها كالتالي: