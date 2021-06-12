طريقة عمل صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم

صابونة النعناع ، أحد طرق العناية بالوجه لما لها من فوائد عديدة فهي تنظف البشرة من الشوائب وتخفف الانتفاخ أسفل العينين، كما يضيف للوجه رائحة معظم ساعات اليوم، وكذلك يمنع ظهور الهالات السوداء، ويعتبر الصابون الطبيعي بشكل عام من أفضل طرق وصفات العناية بالبشرة لاحتوائه على مواد طبيعية بنسبة كبيرة مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه وصابونة الأرز التي تنقى البشرة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من وصفات الصابون الطبيعي التي تساعد على الحفاظ على البشرة وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة النعناع.مكونات صابونة النعناع
تتكون صابونة النعناع من مكونات متوفرة عند اغلب الناس وسهله الجلب ان لم تتوفر في المنزل هذه المكونات وهي كالاتي:
- كوب وربع من صابون الجلسرين المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من النعناع اليابس والمطحون.
- خمس نقاط من زيت النعناع.
- لون أخضر حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.
طريقة تحضير صابونة النعناع والصابون بشكل عام سهل ولا يتطلب الكثير من المكونات ولا الخطوات وطريقة صنعها كالتالي:
- أول خطوة نقوم بإذابة صابون الجلسرين المبشور على حمام من الماء الساخن حتى يذوب تماما.
- ثاني خطوة نقوم برفع الصابون المذاب من على حمام الماء.
- ونضيف اليه نصف ملعقة من النعناع اليابس والمطحون، ثم بعد ذلك نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضيف اللون الأخضر والخمس نقاط من زيت النعناع ونكمل التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.
- ثم نصب الخليط في قالب من السيليكون أو أي إناء صغير أو علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا.
- ونتركها حتى تتصلب ويقسوا قوامها ثم نخرجها من القالب وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
الوسوم
صابونة النعناع ، أحد طرق العناية بالوجه لما لها من فوائد عديدة فهي تنظف البشرة من الشوائب وتخفف الانتفاخ أسفل العينين، كما يضيف للوجه رائحة معظم ساعات اليوم، وكذلك يمنع ظهور الهالات السوداء، ويعتبر الصابون الطبيعي بشكل عام من أفضل طرق وصفات العناية بالبشرة لاحتوائه على مواد طبيعية بنسبة كبيرة مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه وصابونة الأرز التي تنقى البشرة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من وصفات الصابون الطبيعي التي تساعد على الحفاظ على البشرة وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة النعناع.مكونات صابونة النعناع
تتكون صابونة النعناع من مكونات متوفرة عند اغلب الناس وسهله الجلب ان لم تتوفر في المنزل هذه المكونات وهي كالاتي:
- كوب وربع من صابون الجلسرين المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من النعناع اليابس والمطحون.
- خمس نقاط من زيت النعناع.
- لون أخضر حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.
طريقة تحضير صابونة النعناع والصابون بشكل عام سهل ولا يتطلب الكثير من المكونات ولا الخطوات وطريقة صنعها كالتالي:
- أول خطوة نقوم بإذابة صابون الجلسرين المبشور على حمام من الماء الساخن حتى يذوب تماما.
- ثاني خطوة نقوم برفع الصابون المذاب من على حمام الماء.
- ونضيف اليه نصف ملعقة من النعناع اليابس والمطحون، ثم بعد ذلك نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضيف اللون الأخضر والخمس نقاط من زيت النعناع ونكمل التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.
- ثم نصب الخليط في قالب من السيليكون أو أي إناء صغير أو علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا.
- ونتركها حتى تتصلب ويقسوا قوامها ثم نخرجها من القالب وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.