بـ 4 مشروبات رائعة تقمع الشهية وتنسف الكرش والسمنة مجربة

يحاول العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة التخلص من الكرش والسمنة وحرق الدهون للحصول على جسم مثال، ولا سيما انه منذ بداية فصل الصيف يعاني الكثيرون من متلازمة المرور على الثلاجة كل 30 دقيقة من أجل تناول أي شيئ للشعور بالجوع، حيث أن تلك الأشياء الباردة تُشعر الكثيرون بالتميز والراحة، ولكنها في الناهية تعمل على زيادة الوزن بصورة كبيرة، لذا سوف نقدم لحضراتكم قائمة بعدد من الوصفات الطبيعية يمكنه المساعدة مقاومة الطعام وتعمل على حرق الدهون في جسم الإنسان مما يجعل جسمك مثالي.

مشروبات رائعة تنسف الكرش والسمنة وتتخلص من الدهون

قدمت رضوى الشربيني مشروبات طبيعية دافئة تعمل على مقاومة تناول الطعام، وتعمل على التخسيس والحصول على جسم مثالي، وسوف نقدم لحضراتكم أهم تلك الوصفات والمشروبات والتي يمكن أن تساعد أصحاب الدايت في التخسيس بشكل كبير وسريع وفعال والوصفات هى:

الوصفة الأولى: هى عبارة عن مشروب يتكون من شاي أسود مضاف إليه شمر وقرفة وليمون، ويتم خلط تلك المكونات مع الماء المغلي ويترك حتى يبرد لمدة ربع ساعة تقريباً، ويتم تناوله في الصباح الباكر على الريق قبل تناول الطعام في الإفطار، ويمكن تناول ذلك المشروب قبل الوجبة التي تكون شهيتك مفتوحة بشكل كبير ولا سيما للسيدات قبل بداية الدورة الشهرية.

المشروب الثاني: وهو عبارة عن خليط من النعناع والكمون والرمان والزنجبيل، ويتم خلطهم بشكل جيد في لتر من الماء ووضعها على النار حتى تغلي، وتترك حتى تهدأ، حيث يتم تناول ذلك اللتر على مدار اليوم الكامل، ولاسيما أن تلك المشروبات تتخلص من الدهون وتساعد على انقاص الوزن.

الثالث: مشروب رائع يتكون من شاي أخضر ونعناع وليمون وبذور الكتان ويتم غلي جميع المكونات السابقة في لتر من الماء وتناولها على مدار اليوم، ويعمل ذلك علن التخلص من الكرش ونسف الدهون

ومما لاشك فيه أن المشروب الرابع المكون من كوب من الليمون وكوب من البرتقال بالإضافة إلى معلقتان من العسل الأبيض، ويتم غليها على النار، ثم يتم تركها حتى تهدأ ويتم شريها يومياً من بداية اليوم وقبل تناول أي وجبة، وعلى الراغب في حرق الدهون والتخلص من السمنة والكرش تناول أحد تلك المشروبات الرائعة والمجربة.

من خلال المشروبات الأربعة السابقة يمكنك الحصول على جسم مثالي، وذلك بالتزامن مع ممارسة الرياضية بشكل مستمر، كما يُساعد تنظيم تناول الطعام وزيادة شرب كمية كبيرة من الماء على ملء فراغات المعدة وتقليل كمية الطعام التي يأكلها الشخص وبالنهاية تؤدي إلى نزول جسم الإنسان والحصول على جسم رشيق وبماعدة التمارين الرياضية يمكنك بناء العضلات.