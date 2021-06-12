أسهل طريقة أيس كريم فستق حلبي بالمنزل سر صنعه أيس كريم جاهز بالخطوات

طريقة آيس كريم الفستق بلون وطعم جاهز، يعتبر الأيس كريم من أكثر حلويات التي يتم تناولها من مختلف الفئات العمرية من الكبار والصغار، حيث أنه يمنح من يتناوله الشعور بالانتعاش خاصة في فصل الصيف، فيخلصك الأيس كريم من حرارة الصيف العالية ورطوبة الجو، ويمكن تحضير الأيس كريم اكثر من طعم ونكهة ولكن الأكثر طلبا هو آيس كريم فستق وشوكولاته وفانيليا وأيس كريم فواكهه، واليوم سنحضر معكم طريقة آيس كريم بالفستق حلبي وشوكولاته وفانيلا لمن يرغب في صنعه بالمنزل بدلا من شراءه من خارج ويكون بنفس طعم الأيس كريم الجاهز.

أسهل طريقة آيس كريم فستق حلبي

في خطوات بسيطة سنحضر آيس كريم فستق حلبي، لابد من متابعة خطوات ومكونات الصنع حتى تعطيك نتيجة رائعة ترضي أسرتك.

أحضر 470 ملي من حليب كامل دسم. 300 جرام من كريم خفق حلويات. عدد ثلاث صفار بيض. نصف كوب سكر ناعم حبيبات. 1/3 كوب من مكسرات فستق حلبي محمص للتزيين. ثلث كوب من زبدة فستق حلبي الجاهزة.

أولا اسكبي حليب في وعاء عميق ويضاف عليه كريمة مخفوقة، ثم يوضع وعاء على نار مع تقليب ويكون على حرارة منخفضة.

ثم يتم مزج صفار بيض مع سكر وبالمضرب كهربائي يتم خفق مكونات مع بعضها حتى يتكون خليط ناعم كريمي.

ثم مزج حليب مع كريمة وعند غليان مزيج ترفع من على النار ويسكب مزيج على خليط بيض وسكر مع تقليب سريع، حتى لا يؤثر حرارة على مزيج بيض.

ثم يضاف مزيج على نصف الآخر من حليب وكريمة، ويخفق مع بعضها البعض، يستمر الخفق مع المضرب الكهربائي، حتى حصول على خليط متجانس، ويرفع مزيج على حرارة ويضاف زبدة فستق مع تقليب مستمر حتى يكون مزيج سميك قوام.

يترك مزيج حتى يبرد لمدة نصف ساعة، ثم يقلب جيدا بالمضرب اليدوي، ويصب في وعاء سميك خاص بالفريزر ويحفظ في المجمد لمدة نصف ساعة.

ثم يتم خفق مكونات بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين، يدخل خليط مرة ثانية بعد خفق للتجميد لمدة 30 دقيقة، وتكرر تلك الخطوة لمدة 6 مرات متتالية من خفق وبعدها تجميد.

حتى في نهاية تحصلي على مزيج آيس كريم أشبه بالزبادي، من ثم يتم تركه في فريزر مرة أخيرة حتى يكون مثل إيس كريم الجاهز بالفستق.

خطوات تحضير آيس كريم فستق بالمنزل