علاج كالسحر للشعر الأبيض والشيب المبكر والقشرة بمكونين فقط من منزلك، نقدم لك اليوم عزيزتي علاج شامل لكل من الشيب المبكر والقشرة وتساقط الشعر، كل ذلك سوف تحصلين عليه ياستخدام مكونين فقط، فهي وصفة رائعة جداً ومذهلة لعلاج مشكلة الشعر الأبيض في الرأس ومشكلة الشيب التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء، وبعض الأحيان يظهر الشيب في سنٍ مبكرة وهو أمر غير طبيعي فهذه الوصفة لا تقوم فقط بصبغ الشيب الأبيض طبيعياً وإنما تقوم بعلاج هذه المشكلة من جذورها، ومع إستمرار إستعمالها تقوم بتطويل الشعر أيضاً فهي لديها العديد والعديد من الفوائد لشعرك.

وصفة علاج الشيب المبكر وقشرة الشعر طبيعياً

لتحضير العلاج الحقيقي والوحيد للشيب المبكر طبيعياً احضري ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم الأبيض، فالسمسم الأبيض له فوائد رائعة للشعر وله فوائد مذهلة في علاج شيب الشعر والوقاية منه، ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم الأسود أو الحبة السوداء، ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، كوب كبير من الماء ومن الأفضل أن يكون ماء معدني أو مفلتر، يتم تحضير إناء ويوضع به مقدار الماء وأيضاً يُضاف إليه مقدار كلا من السمسم الأبيض، السمسم الأسود، الشاي الأسود وبعد ذلك يوضع الإناء على نار هادئة.

طريقة الاستخدام لصبغ الشعر الأبيض

قومي بعمل تحريك مستمر للمكونات داخل الإناء واتركيه حتى تمام الغليان والنضج وتغير لون الماء إلى اللون المائل للون الأسود، وذلك مع إستمرار التحريك لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وبعد ذلك يرفع الإناء جانبا ويترك ليبرد، وفي قنينة زجاجية يتم تصفية السائل. ويتم استخدام الخلطة بطريقتين في الطريقة الأولى يمكنك وضع السائل في بخاخ، ثم تقومي برشه على شعرك بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وذلك كل يوم ثلاثة مرات مع تدليك فروة الرأس في كل مرة، ويغسل الشعر بالطريقة العادية مرتين في الأسبوع.

الطريقة الثانية لاستخدام خلطة التخلص من الشيب المبكر فيها يتم وضع الرأس على وضعية الركوع، ثم يتم وضع السائل على الشعر بالكامل ويتم تدليك فروة الرأس حتى يتغلغل السائل للجذور، ثم يتم لف الشعر ويترك حتى يجف تماماً وفي اليوم التالي يغسل الشعر. ومن أول أسبوع ستلاحظي النتيجة المدهشة ومن الأفضل متابعة إستخدام هذه الوصفة لتحصلي على النتيجة المطلوبة، ويمكنك صنع كمية أكبر وتحفظ في قنينة زجاجية وتوضع في الثلاجة.