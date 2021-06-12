وداعاً الصدأ والرطوبة والشقوق في الثلاجة .. رجعها جديدة مرة أخرى بخطوات بسيطة من منزلك

وداعاً الصدأ والرطوبة والشقوق في الثلاجة حيث يمكنك إعادتها جديدة مرة أخرى بخطوات بسيطة جداً من منزلك، اليوم نقدم لك مجموعة من الحلول المبتكرة لمشاكل المبردات المنزلية والتي لاغنى عنها في أي بيت، حيث نتعرف من خلال موضوعنا على طريقة علاج صدأ الثلاجة وكيفية إصلاح شقوق الباب وأفكار للتخلص من جميع مشاكل الثلاجة في دقائق، ويعتبر الصدأ والرطوبة ومشكلة كسر باب الثلاجة وعدم غلقه بشكل جيد من أبرز المشكلات التي قد تواجه ربات البيوت بشكل مستمر، لذا فقد قمنا بتجميع عدد من الحلول المنزلية المبتكرة التي تتميز بفاعليتها ولا تحتاج لوقت أو مجهود.

حل مشكلة الصدأ والرطوبة والشقوق في الثلاجة المنزلية

يعد الماء أحد أكثر العوامل التي تتسبب في صدأ الثلاجة بالإضافة إلى الهواء؛ لذا يُنصح بعدم وضع الثلاجة في مكان قريب من النوافذ، حيث لا يخلو منزل من الثلاجة بكل تأكيد ونظراً لتراكم المياة بداخلها أو تواجدها في مكان قريب من نوافذ، فقد يتعرض جزء من الثلاجة إلى الصدأ وبسبب الإحتكاكات قد يتم كسر جزء من باب الثلاجة ليعطي مظهر الشقوق السئ، واليوم نقدم لكم طريقة واحدة يمكنك من خلالها حل المشكلتين في آن واحد وهو إستخدام عجين من السونتفير، والتي تُستخدم لسد الشقوق وإزالة العيوب في الحديد والأخشاب، حيث تعمل عل سد الفراغات التي تتسبب الشقوق فيها ويتم توزيعها بطريقة عكسية ولكن يظل خط الشق متواجد.

أفكار للتخلص من جميع مشاكل المبرد

ولإخفاء الشق أو الكسر المتواجد في الثلاجة بعد سد هذا الشق بنجاح أو لإزالة صدأ الثلاجة تماماً، يتم إستخدام طلاء أظافر بنفس اللون مع إستخدام فرشاة الرسم، والاستعانة بقطعة مستطيلة لتوزيع الطلاء بشكل عكسي بنجاح، وللسيدة التي تمتلك ثلاجة بيضاء تستخدم طلاء أبيض، وللثلاجة الرمادية تستخدم طلاء رمادي، وللثلاجة السوداء يتم إستخدام طلاء أظافر باللون الأسود، وبعد إتمام الخطوات التي تم ذكرها تجد إختفاء تام لشق أو مكان كسر باب الثلاجة وكذلك اختفاء الصدأ في حالة تواجده.

وللتخلص من رطوبة الثلاجة نهائياً ونقاط الماء التي تظهر عليها، والتي تتسبب في تغيير لون الثلاجة مع الوقت وتحويلها من الأبيض إلى الأصفر، يمكنك تحضير بخاخ وإضافة مكونين فقط وهم الماء ومعجون الأسنان، ثم رش الخليط على كافة أنحاء الثلاجة والفريزر وإستخدام مناديل ورقية للتنظيف، لتجد اختفاء رطوبة المبرد والنقاط التي تظهر عليها تماماً ومن أول إستعمال، وللتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة يتم وضع مادة الجبس في علبة ووضعها في باب الثلاجة لتعطيرها.