طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية وطريقة الحفاظ على الشفاه من التشققات

طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية هذا السؤال الذي يسأله الكثير من النساء، الروج هو أحد أهم مستحضرات التجميل التي يستخدمها النساء كثيرًا، ومع وجود الكثير من الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائيه وتصبغات، قد يعرض الشفايف إلى التشققات، لذلك يبحثون عن طريقة لعمل أحمر شفايف من المنزل بمكونات طبيعية.

طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية

هنا سوف نضع عدة طرق لعمل روج الشفايف بأقل المكونات من المنزل، وهذه الطرق هي:

الطريقة الأولي: روج شفايف بالفازلين

المكونات

لون طبيعي المفضل لديكي.

فازلين

علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير

ضعي اللون الطبيعي المفضل لديكي في وعاء.

ضيفي عليه الفازلين، ثم قمي بخلط المكونات جيدًا.

ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق، واستخدميها.

الطريقة الثانية: روج شفايف وردي

المكونات

ملعقة كبيرة شمع عسل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة جوز الهند.

لون طبيعي وردي.

طريقة التحضير

قومي بوضع عسل الشمع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون في وعاء داخل الميكروويف حتى يذوبوا، ثم اضيفي اللون الطبيعي، ثم قومي بخلطهم جيدًا، بعد ذلك ضعيه في علبة محكمة الغلق حتى يجف، واستخدميه بالفرشاة.

نصائح وتعليمات تحافظ على الشفايف من التشققات

هناك عدة نصائح اذا اتبعتها ستحصلين على شفاه رطبة وناعمة، وهذه النصائح هي:

يحب دائمًا تقشير الشفايف، وإزالة الجلد الميت. الاستمرار على ترطيب الشفايف يوميًا. الإكثار من تناول الفيتامينات التي تساعد الجسم. معرفة طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية واستخدامه. عدم تعرض الشفايف إلي الشمس أو التصبغات الكيميائية. عدم ترك المكياج على الشفايف فترات طويلة. يفضل اتباع العادات الصحية، من تناول الفواكه والخضروات. استخدام الوصفات الطبيعية ووضعها على الشفايف.

وهذه هي طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية بكل سهولة ويسر بمكونات من المنزل وآمنة.