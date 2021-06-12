طريقه عمل مقادير الدجاج بالزبدة علي الطريقة المغربية

المطبخ المغربي هو احد افضل المطابخ العربية التي تقدم اشهي الأكلات التي يحبها الصغير والكبير في الوطن العربي، حيث أن أنواع الطعام التي تقدم في مختلف مطابخ الوطن العربي متشابهه إلى حد كبير إلا أن الأطعمة التي تقدم من المطبخ المغربي لها طابع خاص لدي الجميع، كما أن الوطن العربي يشتهر بعده مطابخ شهيره مثل الخليجي والسعودي واليمني والسوري والمصري ألا أن الوجبات والأطعمة التي تحمل الطابع المغربي لها طابع خاص ومميز ولهذا السبب تجد الكثير من المطاعم على مستوي العالم تقدم الأكلات المغربية وتكون احد الأطباق الرئيسية لهذا المطاعم، واليوم نأتي لكم من هذا المطبخ بوجبه جديده من الذ واشهي الأطباق التي يقدمها المغاربة إلى موائدهم وانتقلت إلى بيوت كثيره في الوطن العربي وهذه الوجبة هيا الدجاج بالزبدة والتي سوف نرصد لكم كافة المقادير وطريقة التحضير الخاصة بها في السطور التالية. مقادير الدجاج بالزبدة نصف كيلو من أفخاذ الدجاج المسحبة.

50جراماً من الزنجبيل والثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الجرام ماسالا. مقادير الصلصة الخاصة بالدجاج بالزبدة 3 ملاعق كبيرة من الزيت.

4عود من القرفة.

5 حبات من الهيل.

5 حبات من القرنفل.

2ورقة غار.

3ثمرات من الفلفل الأخضر الحار.

15جراماً من الزنجبيل الطازج.

طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل البودر الحار.

6 معالق من الكريمة.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من أوراق الحلبة المطحونة المجففة.

نصف كوب من الزبدة.

2ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

75جراماً من الكاجو. طريقة تحضر الدجاج بالزبدة ننظف ونغسل الدجاج جيداً بالملح.

نضع الدجاج في طبق كبير ونضيف إليه الزنجبيل والثوم، والملح والفلفل الأسود.

نضع إليهم معجون الطماطم والزيت مع التقليب حتى بتشرب الدجاج الخليط.

نقوم بخلط الزبادي مع الزيت والفلفل، ونضعهم إلى خليط الدجاج ونخلط المكونات باليد.

نضيف إليها الزيت ونقلب المكونات ونضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن الـ4 ساعات.

نضع الدجاج المتبل في صينية للفرن، نضعها بالفرن العالي الحرارة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقطع الدجاج بعد النضج إلى قطع صغيرة ونترك الدجاج جانباً.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه حتى يسخن ونضيف إليه القرفة والهيل والقرنفل.

نضيف إليها ورق الغار ونقلب المكونات على النار، نضيف إليها الزنجبيل والفلفل الحار.

نضع الطماطم بدون تقطيع، ونقلب المكونات على النار لبضع دقائق.

نهدئ النار ونضيف إليها الماء والفلفل الحار، ونتركهم على النار لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى تنضج الطماطم.

نرفع المكونات من على النار ونزيل البهارات منها، ونضع المكونات في الخلاط ونخلطه جيداً حتى تمزج جميع المكونات.

نضعها على النار مرة أخرى حتى الغليان.

نطحن نصف كمية الكاجو حتى تصبح ناعمة.

نضع الخليط السابق على النار، ونضيف إليه معجون الطماطم والكاجو ونتركها حتى تغلي على النار .

يضاف الفلفل الكشميري والعسل ويتم التقليب.

نضيف إليه الزبدة وتقلب على النار حتى الذوبان، ونضيف الملح والحلبة والمجففة بعد طحنها.

نترك المكونات على النار لمدة عشر دقائق على نار منخفضة.

نضع طاسة على النار ونضيف إليها ملعقة من الزبدة حتى تذوب ونضيف بقية الكاجو.

نضع الدجاج المشوى المقطع إلى الكاجو ونضيف إليه صلصة الطماطم والكريمة.

توضع في طبق التقديم ويوضع عليها ملعقة كبيرة من الكريمة. مقادير الدجاج بالزبدةمقادير الصلصة الخاصة بالدجاج بالزبدةطريقة تحضر الدجاج بالزبدة الوسوم

المطبخ المغربي هو احد افضل المطابخ العربية التي تقدم اشهي الأكلات التي يحبها الصغير والكبير في الوطن العربي، حيث أن أنواع الطعام التي تقدم في مختلف مطابخ الوطن العربي متشابهه إلى حد كبير إلا أن الأطعمة التي تقدم من المطبخ المغربي لها طابع خاص لدي الجميع، كما أن الوطن العربي يشتهر بعده مطابخ شهيره مثل الخليجي والسعودي واليمني والسوري والمصري ألا أن الوجبات والأطعمة التي تحمل الطابع المغربي لها طابع خاص ومميز ولهذا السبب تجد الكثير من المطاعم على مستوي العالم تقدم الأكلات المغربية وتكون احد الأطباق الرئيسية لهذا المطاعم، واليوم نأتي لكم من هذا المطبخ بوجبه جديده من الذ واشهي الأطباق التي يقدمها المغاربة إلى موائدهم وانتقلت إلى بيوت كثيره في الوطن العربي وهذه الوجبة هيا الدجاج بالزبدة والتي سوف نرصد لكم كافة المقادير وطريقة التحضير الخاصة بها في السطور التالية. مقادير الدجاج بالزبدة نصف كيلو من أفخاذ الدجاج المسحبة.

50جراماً من الزنجبيل والثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الجرام ماسالا. مقادير الصلصة الخاصة بالدجاج بالزبدة 3 ملاعق كبيرة من الزيت.

4عود من القرفة.

5 حبات من الهيل.

5 حبات من القرنفل.

2ورقة غار.

3ثمرات من الفلفل الأخضر الحار.

15جراماً من الزنجبيل الطازج.

طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل البودر الحار.

6 معالق من الكريمة.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من أوراق الحلبة المطحونة المجففة.

نصف كوب من الزبدة.

2ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

75جراماً من الكاجو. طريقة تحضر الدجاج بالزبدة ننظف ونغسل الدجاج جيداً بالملح.

نضع الدجاج في طبق كبير ونضيف إليه الزنجبيل والثوم، والملح والفلفل الأسود.

نضع إليهم معجون الطماطم والزيت مع التقليب حتى بتشرب الدجاج الخليط.

نقوم بخلط الزبادي مع الزيت والفلفل، ونضعهم إلى خليط الدجاج ونخلط المكونات باليد.

نضيف إليها الزيت ونقلب المكونات ونضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن الـ4 ساعات.

نضع الدجاج المتبل في صينية للفرن، نضعها بالفرن العالي الحرارة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقطع الدجاج بعد النضج إلى قطع صغيرة ونترك الدجاج جانباً.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه حتى يسخن ونضيف إليه القرفة والهيل والقرنفل.

نضيف إليها ورق الغار ونقلب المكونات على النار، نضيف إليها الزنجبيل والفلفل الحار.

نضع الطماطم بدون تقطيع، ونقلب المكونات على النار لبضع دقائق.

نهدئ النار ونضيف إليها الماء والفلفل الحار، ونتركهم على النار لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى تنضج الطماطم.

نرفع المكونات من على النار ونزيل البهارات منها، ونضع المكونات في الخلاط ونخلطه جيداً حتى تمزج جميع المكونات.

نضعها على النار مرة أخرى حتى الغليان.

نطحن نصف كمية الكاجو حتى تصبح ناعمة.

نضع الخليط السابق على النار، ونضيف إليه معجون الطماطم والكاجو ونتركها حتى تغلي على النار .

يضاف الفلفل الكشميري والعسل ويتم التقليب.

نضيف إليه الزبدة وتقلب على النار حتى الذوبان، ونضيف الملح والحلبة والمجففة بعد طحنها.

نترك المكونات على النار لمدة عشر دقائق على نار منخفضة.

نضع طاسة على النار ونضيف إليها ملعقة من الزبدة حتى تذوب ونضيف بقية الكاجو.

نضع الدجاج المشوى المقطع إلى الكاجو ونضيف إليه صلصة الطماطم والكريمة.

توضع في طبق التقديم ويوضع عليها ملعقة كبيرة من الكريمة. مقادير الدجاج بالزبدةمقادير الصلصة الخاصة بالدجاج بالزبدةطريقة تحضر الدجاج بالزبدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل مقادير الدجاج بالزبدة علي الطريقة المغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.