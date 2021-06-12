في اليوم العالمي للعافية أهم العوامل المساعدة لتحقيق العافية

يصادف اليوم 12 يونيو، اليوم العالمي للعافية وهو اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالعافية كواحدة من ركائر الصحة المستدامة والتي زادت الحاجة إليها في ظل تفشي جائحة كورونا منذ حوالي العامين إلى اليوم.

وتختلف العافية عن الصحة، لكنها في النهاية تصب في نفس خانتها كجزء رئيسي منها. وفي المعنى اللغوي، فإن العافية دوت الخليج البراءة من العلة، فيما الصحة دوت الخليج السلامة من الفساد والبطلان.

وتأتي تسمية العافية من قول "عافاه الله" أي أصحَه وشفاه وأبرأه من مرضه وعلته ودفع عنه السواء والبلاء. ومع أنه ليس ثمة فرق كبير بين الصحة والعافية إلا في المعنى، إلا أن الكلمتان تعنيان تمتع الجسم بالقوة والخلو من البلاء والمرض.

عوامل تحقيق العافية

يحتاج الإنسان لمجموعة من العوامل التي تزيد من عافيته، ومنها:

الشمس : المصدر الرئيسي لفيتامين د وهو من الفيتامينات الداعمة لصحة العظام، ونقصه في الجسم يسبب الكثير من الامراض والعلل مثل الكساح والاجهاض.

: المصدر الرئيسي لفيتامين د وهو من الفيتامينات الداعمة لصحة العظام، ونقصه في الجسم يسبب الكثير من الامراض والعلل مثل الكساح والاجهاض. العسل: الغذاء الملكي المهم الذي يحتاجه كل إنسان لتدعيم صحته، وتناول ملعقة صغيرة من العسل يومي يحارب الأمراض والدليل على ذلك قوله تعالى: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)[النحل:68].

الغذاء الملكي المهم الذي يحتاجه كل إنسان لتدعيم صحته، وتناول ملعقة صغيرة من العسل يومي يحارب الأمراض والدليل على ذلك قوله تعالى: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)[النحل:68]. الماء: العامل الأول والأهم للتمتع بالصحة والعافية، وقد قال اللهُ تعالى في مُحكم كتابِه:(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ )[الأنبياء:30]، فالماء يساعد في عمليةهضم الطعام، وتخليص الجسم من السموم القاتلة. ويحتاج جسم الإنسان لحوالي 8 اكواب من الماء يومياً للحفاظ على الصحة والعافية.

العامل الأول والأهم للتمتع بالصحة والعافية، وقد قال اللهُ تعالى في مُحكم كتابِه:(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ )[الأنبياء:30]، فالماء يساعد في عمليةهضم الطعام، وتخليص الجسم من السموم القاتلة. ويحتاج جسم الإنسان لحوالي 8 اكواب من الماء يومياً للحفاظ على الصحة والعافية. التفاح: من الفواكه اللذيذة التي تدعم صحة الجسم بالطاقة والأليافِ الضرورية لتنظيف الجهاز الهضمي، كما يساعد على تسهيل عمل الكبد، والتخلص من البلغم، وتفتيت الحصى، وتقوية العضلات، والتقليل من احتمال الإصابة بمرض السرطان.