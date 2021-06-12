كيف يمكن تشخيص اضطراب الوسواس القهري، التشخيص لأي اضطراب نفسي يكون من خلال الطبيب المختص ويبدأ بملاحظة الأعراض ويتبعه عدد من الخطوات الطبية للكشف عن الحالة المريضة والتي تتقاطع مع طرق تشخيص الأمراض العضوية، والوسواس القهري بشكل عام هو اضطراب نفسي يؤدي إلى تكرار سلوكيات بسبب مخاوف وأفكار متعددة، وله أعراض وأسباب أوردها موقع "مايو كلينك" وهي في التالي:

أسباب اضطراب الوسواس القهري:

اضطرابات عقلية يمكن أن تسبب الوسواس القهري.

التاريخ العائلي و الوراثة وتقليد الأهل.

تغيرات جينية في تركيب الدماغ.

التعرض للصدمات النفسية و العاطفية.

أسباب اضطراب الوسواس القهري:

تكرار غسل اليدين أو الاستحمام عدة مرات.

الخوف المرضي من الاتساخ وتجب لمس الأشياء.

تنظيف المنزل أو مكان الإقامة بشكل متكرر ومفرط.

إعادة عمل الأشياء مرارًا وتكرارًا كالشعائر الدينية والصلوات رغبة في الوصول إلى الكمال وشكًا في طريقة عملها وعدد مرات تكرارها.

ترتيب الأشياء والعد وفق نمط معين.

التأكد مرات عدة من غلق الأشياء والأبواب.

التفكير بإيذاء النفس والأفكار العدوانية.

تجنب العلاقات الاجتماعية لتفادي ملامسة الآخرين والمصافحة.

اتباع نمط حياة روتيني صارم.

تشخيص اضطراب الوسواس القهري:

يبدأ تشخيص اضطراب الوسواس القهري بالتقييم النفسي من خلال ملاحظة الأعراض والحديث مع النفس حول الأسباب والدوافع، ويمكن التحدث عن ذلك مع الأشخاص المقربين.

زيارة الطبيب المختص للبحث في الأمور النفسية ومعرفة الدوافع ويستخدم الأطباء للتقييم المعايير الواردة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الذي نشرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

التحاليل الطبية والفحوصات البدنية لملاحظة أي مضاعفات أو تأثيرات مرضية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.