ما أهمية الرياضة لكبار السن في يوم الأب الذي يصادف هذا الشهر في يوم 20 من كل عام، والذي يجب استغلاله لنصح الآباء بالحفاظ على صحتهم، وأول خطوات ذلك هو ممارسة الرياضة وذلك ارتكازًا على عدد من الدراسات والبحوث الطبية التي أكدت على ضرورة ممارسة الرياضة لكبار السن، وعددت فوائدها، وهي في الآتي:

أهمية الرياضة لكبار السن في يوم الأب:

الرياضة بشكل عام تعزز مناعة الجسم.

تساهم الرياضة في الوقاية أو السيطرة على أعراض ومضاعفات الأمراض المزمنة لدى كبار السن.

الرياضة بمختلف أنواعها تحافظ على الكثافة العظمية عند التقدم بالسن وتقي من هشاشة العظام.

الرياضة تقي من آلام العضلات والمفاصل لدى كبار السن.

الرياضة تعمل على التقليل من نسبة الدهون في الدم وبالتالي المحافظة على وزن طبيعي.

ممارسة الرياضة بانتظام يعزز الدورة الدموية، كما تساعد الرياضة في السيطرة على ضغط الدم وبالتالي تقي من ارتفاعه.

الأنشطة الرياضية تنشط عضلة القلب وتحمي من اضطراباته.

الرياضة تمنح كبار السن قوة ونشاط وحيوية.

الرياضة تحسن عملية الهضم وتقي من الاضرابات الهضمية.

التمارين الرياضة تساهم في تحسين عملية التنفس وتساعد الرئتين على التنفس بشكل صحي من خلال أخذ أكبر كمية من الأوكسجين وإخراجها بشكل صحي.

من فوائد الرياضة لكبار السن في يوم الأب تحسين الصحة العقلية وتنشيط الدماغ ووظائفه وعلاج تأخر الذاكرة والوقاية من الزهايمر.

الرياضة تمنح كبار السن صحة نفسية جيدة وتقي من الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب.

الرياضة بمختلف أنواعها تحسن من العمليات الحيوية في الجسم وتساعد على النوم الجيد.

من أهم فوائد الرياضة لكبار السن في يوم الأب مقاومة أمراض الشيخوخة وتحسين صحة البشرة والجلد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.