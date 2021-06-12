طريقة المتبل بالباذنجان تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة، والتي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، لأن الباذنجان من المأكولات المفيدة لجسم الإنسان، وخاصة أنه يحتوي على الحديد، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداد متبل الباذنجان بالتفصيل. طريقة المتبل بالباذنجان مكونات المبتل بالباذنجان كمون بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

عصير الليمون بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

كمية قليلة من الملح.

وزيت الزيتون بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

طحينة بمقدار ربع كوب.

فلفل أخضر حار بمقدار ثمرة واحدة.

ثوم بمقدار ثلاث فصوص.

بصلة كبيرة.

2 حبة من الباذنجان. للتقديم زيت الزيتون.

وكمية قليلة من البابريكا طريقة تحضير المتبل بالباذنجان يتم تسخين شواية الفرن وتثبيت الرف العلوي.

الباذنجان يتم تقطيع بالشكل الطولي إلى نصفين من خلال استخدام ال السكين الحاد.

يتم عمل الخطوط الطولية هي من خلال رأس السكينة حتى نحصل على المربعات الصغيرة من الباذنجان.

سطح الباذنجان يتم مسحه بكمية قليلة من زيت الزيتون باستخدام فرشاة.

نضيف إلى الباذنجان الشطة والفلفل والملح حسب الرغبة.

البصل يتم تقطيعه إلى نصفين وإضافته إلى صينية الباذنجان مع اضافه الفلفل.

يتم وضع صينية الباذنجان في الفرن لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.

عندما ينضج الباذنجان ويصبح لين نخرجه من الفرن.

عندما يبرد الباذنجان نخرج ونضعه في الطبق العميق.

ننتهى من تقشير الباذنجان ونضع الطحين والثوم والبصل والفلفل والملح إلى طبق الباذنجان.

نضيف إلى الخليط السابق عصير الليمون وزيت الزيتون.

يتم وضع جميع المكونات في إناء الخلاط وتشغيله على السرعة المتوسطة حتى نحصل على الخليط بالكثافة التي نرغب فيها. المتبل يتم تقديمها في أطباق مع التزيين من خلال البابريكا وزيت الزيتون.

يقدم الباذنجان المتبل مع الخبز العربي. طريقة عمل باذنجان مقرمش مع الببني المكونات باذنجان يتم تقطيعه إلى المكعبات وتحميره.

جبنة بارميزان مبشورة بمقدار ربع كوب.

صلصة الطماطم بمقدار كوب ونصف.

ثوم مفروم بمقدار فص 1 .

بقدونس مقطع بمقدار ملعقة كبيرة.

نصف كيلو جرام من البيني. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع به كمية كبيرة من الماء المملح على النار المتوسطة، ونتركه حتى يغلي.

يتم إضافة المكرونة إلى الماء حتى تنضج، وتظل متماسكة.

نحضر مقلاه ونضع بها قليل من الملح والفلفل والطماطم والصلصة والثوم على درجة الحرارة المتوسطة.

يتم تصفية المكرونة وإضافتها إلى الخليط.

نضيف الباذنجان إلى المكونات السابقة مع التقليب.

يتم وضع الخليط في أطباق التقديم.

وتزين الأطباق بالجبنة البارميزان، وكمية قليلة من البقدونس. طريقة المتبل بالباذنجان مكونات المبتل بالباذنجانللتقديمطريقة تحضير المتبل بالباذنجانطريقة عمل باذنجان مقرمش مع الببني المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة المتبل بالباذنجان تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة، والتي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، لأن الباذنجان من المأكولات المفيدة لجسم الإنسان، وخاصة أنه يحتوي على الحديد، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداد متبل الباذنجان بالتفصيل. طريقة المتبل بالباذنجان مكونات المبتل بالباذنجان كمون بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

عصير الليمون بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

كمية قليلة من الملح.

وزيت الزيتون بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

طحينة بمقدار ربع كوب.

فلفل أخضر حار بمقدار ثمرة واحدة.

ثوم بمقدار ثلاث فصوص.

بصلة كبيرة.

2 حبة من الباذنجان. للتقديم زيت الزيتون.

وكمية قليلة من البابريكا طريقة تحضير المتبل بالباذنجان يتم تسخين شواية الفرن وتثبيت الرف العلوي.

الباذنجان يتم تقطيع بالشكل الطولي إلى نصفين من خلال استخدام ال السكين الحاد.

يتم عمل الخطوط الطولية هي من خلال رأس السكينة حتى نحصل على المربعات الصغيرة من الباذنجان.

سطح الباذنجان يتم مسحه بكمية قليلة من زيت الزيتون باستخدام فرشاة.

نضيف إلى الباذنجان الشطة والفلفل والملح حسب الرغبة.

البصل يتم تقطيعه إلى نصفين وإضافته إلى صينية الباذنجان مع اضافه الفلفل.

يتم وضع صينية الباذنجان في الفرن لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.

عندما ينضج الباذنجان ويصبح لين نخرجه من الفرن.

عندما يبرد الباذنجان نخرج ونضعه في الطبق العميق.

ننتهى من تقشير الباذنجان ونضع الطحين والثوم والبصل والفلفل والملح إلى طبق الباذنجان.

نضيف إلى الخليط السابق عصير الليمون وزيت الزيتون.

يتم وضع جميع المكونات في إناء الخلاط وتشغيله على السرعة المتوسطة حتى نحصل على الخليط بالكثافة التي نرغب فيها. المتبل يتم تقديمها في أطباق مع التزيين من خلال البابريكا وزيت الزيتون.

يقدم الباذنجان المتبل مع الخبز العربي. طريقة عمل باذنجان مقرمش مع الببني المكونات باذنجان يتم تقطيعه إلى المكعبات وتحميره.

جبنة بارميزان مبشورة بمقدار ربع كوب.

صلصة الطماطم بمقدار كوب ونصف.

ثوم مفروم بمقدار فص 1 .

بقدونس مقطع بمقدار ملعقة كبيرة.

نصف كيلو جرام من البيني. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع به كمية كبيرة من الماء المملح على النار المتوسطة، ونتركه حتى يغلي.

يتم إضافة المكرونة إلى الماء حتى تنضج، وتظل متماسكة.

نحضر مقلاه ونضع بها قليل من الملح والفلفل والطماطم والصلصة والثوم على درجة الحرارة المتوسطة.

يتم تصفية المكرونة وإضافتها إلى الخليط.

نضيف الباذنجان إلى المكونات السابقة مع التقليب.

يتم وضع الخليط في أطباق التقديم.

وتزين الأطباق بالجبنة البارميزان، وكمية قليلة من البقدونس. طريقة المتبل بالباذنجان مكونات المبتل بالباذنجانللتقديمطريقة تحضير المتبل بالباذنجانطريقة عمل باذنجان مقرمش مع الببني المكوناتطريقة التحضير

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