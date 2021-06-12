اسعار مشروبات ستار باكس تتفاوت وتختلف وذلك بسبب تنوع واختلاف أنواعها والمكونات الخاصة بكل نوع منها، ويتم تقديم حوالي 12 نوع من المشروبات الساخنة منها، ويتم تقديمها في أكثر من 20 ألف مقهى في مختلف دول العالم ومنها المشروبات الباردة والساخنة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على أسعار مشروبات ستار باكس.

شوكولاتة مميزة مثلجة ويصل سعر الحجم الصغير منها 16 ريال سعودي والوسط 18 ريال سعودي والحجم الكبير 20 ريال سعودي.

موكا بالشكولاتة البيضاء المثلجة بسعر 16 ريال سعودي للحجم الصغير و18 ريال للحجم المتوسط والحجم الكبير سعره 20 ريال سعودي.

كاراميل ماكيايتو مثلج الحجم الصغير سعره 16 ريال سعودي والوسط 18 ريال سعودي والحجم الكبير 20 ريال سعودي.

كافيه امريكانوا مثلج بسعر 12 ريال سعودي للحجم الصغير و14 ريال سعودي للحجم الوسط و16 ريال سعودي للحجم الكبير.

كافيه لاتيه مثلج الحجم الوسط 14 ريال سعودي والحجم الوسط 16 ريال سعودي والحجم الكبير 18 ريال سعودي.

كابتشينو مثلج بالرغوة المبردة حجم صغير بسعر 16 ريال سعودي و الحجم المتوسط 18 ريال سعودي والحجم الكبير 20 ريال سعودي.

دبل شوت اسبرسو مثلج ومخفوق بسعر 14 ريال سعودي للحجم الصغير و 17 ريال سعودي للوسط و19 ريال سعودي للحجم الكبير.

قهوة مثلجة حجم صغير 12 ريال سعودي والحجم الوسط 14 ريال سعودي والحجم الكبير 16 ريال سعودي.

شاي مثلج كلاسيكي بسعر 16 ريال سعودي للحجم الصغير و18 ريال سعودي للحجم الوسط و20 ريال سعودي للحجم الكبير.

كافيه موكا مثلجة سعر 16 ريال سعودي للحجم الصغير و18 ريال سعودي للوسط و20 ريال سعودي للحجم الكبير.

ليمونادا الشاي المثلج بسعر 16 ريال سعودي للحجم الصغير و18 ريال سعودي للوسط و20 ريال سعودي للجم الكبير.

الشاي ومنه أنواع مثل إنجليش بريك فاست، وابرل جريل، وشاي أخضر، ونعناع بنكهات الحمضيات.

المشروبات المنعشة مثل بريز ليمون بالنعناع.

القهوة المعدة الساخنة والمثلجة.

فلات وايت.

اسبريسو.

اسعار مشروبات ستار باكسالمشروبات الأخرى التي يقدمها ستار

قد تعرفنا في مقالنا هذا على بعض اسعار مشروبات ستار باكس والتي تعد من المشروبات الشهيرة ومنها الساخنة والباردة، حيث تنتشر في مختلف أنحاء العالم ويتم تقديمها بنكهات متنوعة.