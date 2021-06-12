ضعيها لشعرك الخشن ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين والبروتين لشعر ناعم جدا كالحرير

ضعيها لشعرك الخشن ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين ، الشعر هو سر جمال كل امرأة فهو قادر على أن يجعل السيدة أو البنت الصغيرة جذابة وذات مظهرًا جميلًا أو أن يجعلها شيء آخر لا ترغب هي به، فلذلك أكثر ما يهم النساء من مختلف الأعمار هو شعرهن وكيف يبدو مظهره والبعض منهن يفضلن الشعر الناعم الانسيابي المفرود ولكن فرد الشعر بالمواد الموجودة في صالونات التجميل يعد أمرًا مكلفًا جدًا على العديد منهن لذلك يلجأ معظمهن إلى البحث عن مواد طبيعية ومكونات موجودة في المنزل غير مكلفة من أجل فرد شعرهن وتنعيمه ومن هنا ستتعرفين على العديد من هذه الطرق فقط تابعي المقال بانتباه.

ضعيها لشعرك الخشن ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين

يوجد في منزل كل سيدة العديد من المكونات الطبيعية والموثوقة بكل تأكيد يمكنها أن تستخدمها في صنع وصفات متعددة سواء إن كانت للبشرة أو للشعر ومن بين هذه الوصفات وصفات تنعيم وفرد الشعر ومنها ، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين ويدخل بها البيض حيث أنه أثبت فعاليته وقدرته الفائقة على إفادة الشعر.

المكونات المستخدمة

عدد 2 من بياض البيض .

3 ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون .

طريقة التحضير

قومي بخلط بياض البيض مع زيت الزيتون بشكل جيد.

استمري بالتقليب حتى تحصلين على قوام مناسب للخليط.

اشطفي شعرك جيدًا قبل استخدام هذه الوصفة.

ابدأي بفرد المزيج على شعرك من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

قومي بتمشيط شعرك باستخدام مشط ذو أسنان واسعة.

اتركي خليط البيض عل شعرك لمدة أقصاها 4 ساعات وأدناها 3 ساعات.

بعد انتهاء المدة المحددة للوصفة يجب عليك غسل الشعر جيدًا وقومي بدهنه بزيت الزيتون.

استمري في استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر حتى تحصلين على نتيجة جيدة.

فوائد البيض للشعر الخشن

البيض من المكونات الطبيعية الذي له القدرة الكبيرة على تنعيم الشعر وفرد كل التجعيدات الموجودة به بالإضافة إلى فوائده المتعددة الأخرى على سبيل المثال:

إعطاء لمعان وبريق رائع للشعر.

القضاء على الهيشان الموجود في الشعر.

له القدرة في تغذية بصيلات الشعر.

يمنع تقصف الشعر وكذلك سقوطه أيضًا.

يمكنك عمل كيراتين منزلي بمكونين ربع كوب حليب وملعقتين عسل ، قومي بخلط المكونات جيدا وضعيهم على شعرك الجاف والخشن واتركيهم لمدة ساعتين ، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب وستلاحظين الفرق ، كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً فالحليب يعمل على تغذية الشعر والعسل يعمل كمطهر يحافظ على رطوبة الشعر وإزالة تجاعيد الشعر.