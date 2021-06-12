ماسك النشا والليمون الجبار!بمكونات طبيعية للكلف والبثور السوداء بطريقة2021

يعتبر ماسك النشا والليمون من أقوى ماسكات التفتيح وإزالة الكلف وحب الشباب، وقد تم انتشار هذه الوصفة في مصر والمغرب والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، حيث ترغب كل النساء في تبييض البشرة السمراء بدون مواد كيميائية تضر بشرتها، ومن الأسباب التي تزيد من البثور والرؤوس السوداء أغلبها من مستحضرات التجميل الصناعية، وحيث يحتوي ماسك النشا والليمون على مكونات طبيعية التي تجعل وجهك منير كالبدر، ومن السهل عمل هذا الماسك بالمنزل بخطوات سهلة للغاية وبتكلفة قليلة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل ماسك النشا والليمون في خلال دقائق معدودة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال رضاكم.

ماسك النشا والليمون

يعد من أفضل الوصفات لتبيض البشرة حيث يحتوي هذا الماسك على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض التي تحتاجها البشرة، ويقضي على النمش والكلف.

مكونات ماسك النشا والليمون الجبار

سوف نتحدث على مكونات عمل النشا والليمون الجبار بمكونات بسيطة وطبيعية100%وهى كالتالي:-

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2ليمونة معصورة.

ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام الماسك الجبار بطريقة احترافية وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار دورق بلاستيك صغير ثم نضع به المكونات الآتية وهى ربع كوب من النشا ثم الماء ثم يتم تقليبهم. ثم نقوم بإضافة ماء الورد ثم الليمون ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط ثم يصبح كالمعجون. يتم وضعه في علبة زجاجية، ومن الأفضل حتى لا يتفاعل مع البلاستيك ثم نضعه بالثلاجة للاستخدام. ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ثم جففي وجهك بالمنشفة. يتم توزيع الماسك على الوجه وتحت العين والرقبة. ثم نتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك. يتم غسل الوجه بالماء البارد لترطيب البشرة. ثم يتم استخدام الماسك يوم بعد يوم ولمدة أسبوعين وستلاحظين الفرق بنفسك.

عدم استخدام الأدوات الشخصية التي تخص الغير.

يتم استخدام منشفة نظيفة ومعقمة ثم مسح الوجه.

عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

يفضل عدم استخدام مستحضرات التجميل الصناعية التي تضر بشرتك.

ثم يجب استخدام الماسكات الطبيعية.

نصائح يجب اتباعها للتخلص من مشاكل البشرةفوائد ماسك النشا والليمون الجبار

سوف نتعرف على بعض فوائد النشا والليمون في السطور التالية وهى كما يلي:-