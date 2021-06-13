طريقة عمل كبة بطاطس خفيفة بدون قلي بالفرن ذهبية مقرمشة

طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قلي وتحمير، تعد من وصفات سهلة وسريعة تجهيز وتحضر بأكثر من طريقة ولكننا اليوم سنحضرها لكم بوصفة صحية متكاملة وتعد على مائدة الغداء، من أكثر وصفات مميزة التي لها مذاق شهي لذيذ كما أن لها قيمة غذائية عالية، وأنها من الأطباق المناسبة الحميات الغذائية لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية ولكنها منخفضة لأنها على رغم من أنها مقلية ولكن من دون زيت، وسنتعرف على طريقة عمل وصفة كبة بطاطس بحشو لحم مفروم شهية صحية بدون قلي. طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قلي نحتاج إلى 2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومقشرة. نصف كوب برغل أبيض مجروش ناعم. عود من بصل الأخضر مفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع مفروم. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. خطوات تحضير كبة بطاطس بدون قلي وتحمير أولا يتم سلق بطاطس في ماء ساخن بعد غسلها جيدا من الخارج على قشرة، ثم تبريدها وتقشيرها من خارج، ووضعها في وعاء عميق جانبا.

ثم نقع برغل في ماء لمدة ربع ساعة حتى يتشرب ماء ويتضاعف حجمه ثم يعصر من ماء تماما، ويضاف برغل إلى بطاطس مهروسة، وتقلب معا جيداً.

ثم نضيف عليها كمون وملح وفلفل أسود، ويقطع البصل الأخضر إلى قطع صغيرة ويضاف مع بقدونس ومعجون طماطم وتعجن جيدا، وتتمازج مكونات مع بعضها.

ثم شكلي عجينة إلى أقراص على شكل بيضاوي، يمكنك حشوها باللحم مفروم المعصج بالبصل والبهارات أو حشوها بالجبن واللحوم مصنعة أو عدم حشوها ورصها على طبق مسطح.

ثم تدهن كل حبة كبه بطاطس بالقليل من زيت وترص على ورق زبدة وتدخل فرن تحت شواية وتقلب على كل جانب حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبي.

وتقدم بالهنا والشفا في طبق تقديم، مع أرز أو مكرونة وتسوية كبة بطاطس وتحميرها في قلاية كهرباء. مكونات عمل كبة البطاطس الحارة بدون قلي 2 ثمرة من بطاطس. نصف كوب برغل منقوع في ماء ناعم. بصلة مفرومة ناعم. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. ملعقة صغيرة صلصة حارة. ربع كوب صغيرة زبت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. ملعقة صغيرة نصف ليمون. ملعقة كبيرة بقدونس ناعم. طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قليخطوات تحضير كبة بطاطس بدون قلي وتحميرمكونات عمل كبة البطاطس الحارة بدون قلي الوسوم

طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قلي وتحمير، تعد من وصفات سهلة وسريعة تجهيز وتحضر بأكثر من طريقة ولكننا اليوم سنحضرها لكم بوصفة صحية متكاملة وتعد على مائدة الغداء، من أكثر وصفات مميزة التي لها مذاق شهي لذيذ كما أن لها قيمة غذائية عالية، وأنها من الأطباق المناسبة الحميات الغذائية لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية ولكنها منخفضة لأنها على رغم من أنها مقلية ولكن من دون زيت، وسنتعرف على طريقة عمل وصفة كبة بطاطس بحشو لحم مفروم شهية صحية بدون قلي. طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قلي نحتاج إلى 2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومقشرة. نصف كوب برغل أبيض مجروش ناعم. عود من بصل الأخضر مفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع مفروم. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. خطوات تحضير كبة بطاطس بدون قلي وتحمير أولا يتم سلق بطاطس في ماء ساخن بعد غسلها جيدا من الخارج على قشرة، ثم تبريدها وتقشيرها من خارج، ووضعها في وعاء عميق جانبا.

ثم نقع برغل في ماء لمدة ربع ساعة حتى يتشرب ماء ويتضاعف حجمه ثم يعصر من ماء تماما، ويضاف برغل إلى بطاطس مهروسة، وتقلب معا جيداً.

ثم نضيف عليها كمون وملح وفلفل أسود، ويقطع البصل الأخضر إلى قطع صغيرة ويضاف مع بقدونس ومعجون طماطم وتعجن جيدا، وتتمازج مكونات مع بعضها.

ثم شكلي عجينة إلى أقراص على شكل بيضاوي، يمكنك حشوها باللحم مفروم المعصج بالبصل والبهارات أو حشوها بالجبن واللحوم مصنعة أو عدم حشوها ورصها على طبق مسطح.

ثم تدهن كل حبة كبه بطاطس بالقليل من زيت وترص على ورق زبدة وتدخل فرن تحت شواية وتقلب على كل جانب حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبي.

وتقدم بالهنا والشفا في طبق تقديم، مع أرز أو مكرونة وتسوية كبة بطاطس وتحميرها في قلاية كهرباء. مكونات عمل كبة البطاطس الحارة بدون قلي 2 ثمرة من بطاطس. نصف كوب برغل منقوع في ماء ناعم. بصلة مفرومة ناعم. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. ملعقة صغيرة صلصة حارة. ربع كوب صغيرة زبت نباتي. ربع ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار. ملعقة صغيرة نصف ليمون. ملعقة كبيرة بقدونس ناعم. طريقة كبة بطاطس خفيفة بدون قليخطوات تحضير كبة بطاطس بدون قلي وتحميرمكونات عمل كبة البطاطس الحارة بدون قلي

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