الوصفة اليابانية لتبييض البشرة 5 درجات للحصول على بشرة صافية بيضاء خلال دقائق، خليط لعمل ماسك ياباني يعمل على تبييض البشرة 5 درجات على الأقل، حيث تبحث كل مرأة عربية عن سر جمال بشرة المرأة اليابانية، والتي تتمتع ببشرة طفولية مهما تقدم بها العمر، لتحافظ دائماً على بشرتها بشرة ناصعة البياض موحدة اللون، بدون إستخدام كريمات أو مكونات كيماوية وبوصفات منزلية، يقضي على التصبغات والتجاعيد وعلامات التقدم في السن، ماسك فعال ونتائجه مضمونة مئة بالمئة،الوصفة اليابانية لتبييض البشرة 5 درجات للحصول على بشرة صافية بيضاء خلال دقائق.

الوصفة اليابانية لتبييض البشرة

تتكون الوصفة اليابانية لتبييض البشرة من العناصر التالية :

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر ( يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وفيتامين ب ولذلك فهو يساعد البشرة في الحفاظ على تفتيحها ونضارتها ويعالج التجاعيد، كما أنه يقلل من البقع الداكنة الناتجة عن التعرض الكثير لأشعة الشمس، كما أن له دور هام وفعال في غلق المسام ويقلل من إفراز الدهون إذا كانت بشرتك دهنية، كذلك يمنح البشرة النضارة والحيوية ).

ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير الوصفة اليابانية

لكي تتمكمي من معرفة سر جمال المرأة اليابانية يتم طحن الشاي الأخضر جيداً بإستخدام المطحنة الكهربائية للحصول على بودرة الشاي الأخضر ثم يوضع في وعاء ويترك جانباً، يتم طحن الأرز أيضاً بإستخدام المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق الأرز المطحون.

وفي قدر للطهي ضيفي مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون الشاي الأخضر، ملعقتين كبيرتين من مطحون الأرز، مقدار نشا الذرة ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها، بعد ذلك ضيفي الحليب وقومي بالخلط جيداً، ثم ضعي القدر على نار هادئة مع التحريك المستمر دون توقف، حتى تحصلي على خليط كريمي مناسب لتحضير الوصفة اليابانية لتبييض البشرة، بعد ذلك ضعي القدر جانباً ليبرد قليلاً.

طريقة إستخدام وصفة التبييض

يطبق الكريم على بشرة بعد أن تم غسلها بالغسول اليومي الخاص بك، يطبق على كامل بشرة الوجه ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وللحصول على نتيجة رائعة عند إستخدام الوصفة اليابانية لتبييض البشرة يكرر مرتين في الأسبوع.، ويمكن أن يُستخدم هذا الكريم لبشرة الوجه أو أي منطقة داكنة بالجسم.