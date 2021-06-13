طريقة عمل بسبوسة الماربل بكيس الحلواني بخطوات سهلة وطعم ولا في الخيال

طريقة عمل بسبوسة الماربل ، البسبوسة من اشهى انواع الحلويات الشرقية، ولكن اعتادت ست البيت على تحضيرها بعدة طرق، واعتاد الجميع أيضًا على تناولها بنفس الطريقة، في حين أنه يمكن تحضيرها بطريقة مختلفة يمكنك بها إسعاد جميع أفراد أسرتك بطعمها الشهي واللذيذ، وبشكلها المميز، مثل الطريقة التي سنقدمها لكِ وهي طريقة عمل بسبوسة الماربل الغنية بالشوكولاتة والتي ستنال على كل أفراد أسرتك وخاصًة أطفالك وعشاق الشوكولاتة، جربيها بتلك الطريقة ولن تندمي أبدًا. طريقة عمل بسبوسة الماربل المكونات 600 جرام من دقيق السميد.

كوبان من الزيت.

عدد أربعة بيضات.

320 جرام من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

220 جرام من الزبادي المُحلى بنكهة الموز.

شربات جاهز.

للتزيين: ربع كوب من الشوكولاتة البيضاء المُذابة، ربع كوب من الشوكولاتة السوداء المُذابة. طريقة عمل بسبوسة الماربل المكونات طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من البيض + السكر + الفانيليا واخفقي جيدًا حتى يذوب السكر.

أضيفي له الملح + الزبادي واستمري في الخفق ثم اسكبي معه الزيت ثم الحليب.

في وعاء آخر ضعي كل المكونات الجافة + البيكنج بودر + دقيق السميد + رشة الملح في وعاء عميق ثم اسكبيها على الخليط السائل بالتدريج.

ضعي الكاكاو في قسم آخر من البسبوسة واستمري في الخفق ويمكنك إضافة القليل من الحليب للحصول على القوام المناسب.

امسحي الصينية بالسمن ثم ضعي القسم الأول في الصينية ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا لمدة 15 دقيقة.

اسكبي القسم الآخر بالكاكاو وادخليها الفرن مرة أخرى حتى تصبح ناضجة تمامًا.

اخرجيها من الفرن واسكبي عليها الشربات واتركيها حتى تشربه بالكامل.

ثم اسكبي كل نوع الشوكولاتة في كيس حلواني وابدأي بتمرير خطوط من الشوكولاته على البسبوسة شكلها بطريقتك ثم قطعيها وقدميها على الفور. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل بسبوسة الماربل ، البسبوسة من اشهى انواع الحلويات الشرقية، ولكن اعتادت ست البيت على تحضيرها بعدة طرق، واعتاد الجميع أيضًا على تناولها بنفس الطريقة، في حين أنه يمكن تحضيرها بطريقة مختلفة يمكنك بها إسعاد جميع أفراد أسرتك بطعمها الشهي واللذيذ، وبشكلها المميز، مثل الطريقة التي سنقدمها لكِ وهي طريقة عمل بسبوسة الماربل الغنية بالشوكولاتة والتي ستنال على كل أفراد أسرتك وخاصًة أطفالك وعشاق الشوكولاتة، جربيها بتلك الطريقة ولن تندمي أبدًا. طريقة عمل بسبوسة الماربل المكونات 600 جرام من دقيق السميد.

كوبان من الزيت.

عدد أربعة بيضات.

320 جرام من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

220 جرام من الزبادي المُحلى بنكهة الموز.

شربات جاهز.

للتزيين: ربع كوب من الشوكولاتة البيضاء المُذابة، ربع كوب من الشوكولاتة السوداء المُذابة. طريقة عمل بسبوسة الماربل المكونات طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من البيض + السكر + الفانيليا واخفقي جيدًا حتى يذوب السكر.

أضيفي له الملح + الزبادي واستمري في الخفق ثم اسكبي معه الزيت ثم الحليب.

في وعاء آخر ضعي كل المكونات الجافة + البيكنج بودر + دقيق السميد + رشة الملح في وعاء عميق ثم اسكبيها على الخليط السائل بالتدريج.

ضعي الكاكاو في قسم آخر من البسبوسة واستمري في الخفق ويمكنك إضافة القليل من الحليب للحصول على القوام المناسب.

امسحي الصينية بالسمن ثم ضعي القسم الأول في الصينية ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا لمدة 15 دقيقة.

اسكبي القسم الآخر بالكاكاو وادخليها الفرن مرة أخرى حتى تصبح ناضجة تمامًا.

اخرجيها من الفرن واسكبي عليها الشربات واتركيها حتى تشربه بالكامل.

ثم اسكبي كل نوع الشوكولاتة في كيس حلواني وابدأي بتمرير خطوط من الشوكولاته على البسبوسة شكلها بطريقتك ثم قطعيها وقدميها على الفور. طريقة التحضير

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