أسرار عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم بالخطوات مكتوبة ونتيجة هايلة

تعتبر كفتة الحاتي من الذ واشهي الأكلات وخاصة في الحفلات والعزومات، ويوجد كثيرا من الأشخاص يفضلون المشويات علي الموائد، وتبحث كل سيدة علي طريقة تحضيرها في البيت بنفس طريقة المطاعم ولذلك سوف نذكر في هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

للحصول علي الذ وأروع مذاق لكفتة الحاتي مثل أشهر المطاعم يجب اتباع تلك الخطوات التي سنعرفكم بها لكي تحصلوا على طعم رائع وشهي للكفته مثل طعم الحاتي.

المكونات

مقدار كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

بقدونس مفروم.

كوب من البصل المفروم.

كمية من ماء البصل.

ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي.

مقدار ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

الفلفل الأسود ملعقة صغيرة

ملعقة من الملح حسب الحاجة.

زيت ذرة.

نقوم بوضع كلا من اللحمة والبقدونس والفلفل والسبع بهارات في اناء ونخلطهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضع البصل ومقدار كفتة الحاتي ونقوم بخلط المكونات حتي تمتزج تماماً.

نحضر صينية ونسخنها جيدا وننزل عليها بكمية الزيت.

قومي بترطيب يدك بماء البصل قبل وضع الكفتة في الأسياخ وترص علي الجريل وتترك حتي تستوي وتأخذ اللون الدهبي.

طريقة التحضيركفتة الحاتي علي الفحم

المكونات

نصف كيلو من لحم الغنم المفروم.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود وكمون.

ربع كوب من صلصة الصويا لتغطية الكفتة أثناء الشواء.

توضع جميع المكونات من لحم وبقدونس وكمون والفلفل الأسود والملح وصلصة الصويا في إناء كبير وتخلط المكونات جيدا.

قومي بتشكيل الكفتة علي شكل أصابع علي سيخ الشواء.

نضع اسياخ الكفتة علي كانون الفحم مع ملاحظة تثبيت الرف الشبكي فوق الكانون.

يتم شوي الكفته لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع مراعاة التقليب.

للحصول علي مذاق جيد للكفتة تمسح بصلصة الصويا عدة مرات أثناء الشواء ونضع الكفتة في طبق التقديم وتقدم بجانب السلطات والعيش البلدي وتأكل بالهنا.

طريقة التحضير