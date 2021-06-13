سر كريم بانثينول طبيعي لفرد الشعر المجعد اقوى أنواع الكرايتن تعرفي على الوصفة

كريم بانثينول اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر، ظهر مؤخراً عدد من السيدات الذين استخدموا كريم بانثينول لفرد الشعر، وحصلوا علي نتائج مبهرة، ولذلك قاموا بمشاركة تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالمقابل أصبح لدي الكثير من السيدات الفضول والرغبة في تجربة هذا الكريم الجبار لفرد الشعر وتنعيم الشعر المجعد والخشن، وذلك عن طريق إضافة بعض الكريمات والزيوت الطبيعية التي تساعد معه في عملية فرد الشعر، هذا بالإضافة إلى أنه كريم طبي فعال تماماً في ترطيب الجسم والبشرة، لذلك فهو طريقة آمنه تماماً لفرد الشعر بديلة إلى الكرياتين والبروتين والطرق الكيميائية الأخرى التي تستخدم في فرد الشعر. كريم بانثينول اقوى كريم طبيعي لفرد الشعر يمكنك استخدام كريم بانثينول من خلال عدة طرق وهم: الأولى: من خلال استخدامه كحمام كريم للشعر من خلال إضافة بعض الزيوت الطبيعية له، النشا، وتطبيقية على الشعر مرتين في الأسبوع.

الثانية: وضع الكريم على البلسم المخصص للاستحمام، واستخدامه مرتين في الأسبوع لمدة عشر دقائق.

الثالثة: استخدامه على الكريم أو الزيت بعد الاستحمام. فوائد كريم بانثينول للشعر تنعيم الشعر الخشن.

إزالة الدهون الزائدة الموجودة في فروة الرأس.

ترطيب الشعر بسرعة كبيرة، ستلاحظين النتيجة من الاستخدام الثاني أو الثالث.

مناسب للشعر الإفريقي شديد الخشونة.

تقوية بصيلات الشعر.

يساهم في تقليل تساقط الشعر.

يجعل عملية تمشيط الشعر أسهل.

يمنح الشعر لمعاناً، وحفاظاً على لونه الأصلي.

يحسن من الشعر المتهالك والتآلف والمصبوغ. طريقة استخدام كريم بانثينول للشعر المقادير زيت جوجوبا مقدار ملعقة كبيرة.

معلقتان زيت أرجان.

نصف معلقة من زيت بذور العنب.

ثلاث معلقة من زيت جوز الهند

زيت الزيتون البكر.

مقدار معلقة من زيت الجرجير.

معلقة من زيت السمسم. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات سوياً.

طبقي الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

ضعي عليه قبعة بلاستيكية للاستحمام.

اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والبلسم.

يمكنك استخدام شامبو بانثينول للشعر. طريقة التحضير الوسوم

كريم بانثينول اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر، ظهر مؤخراً عدد من السيدات الذين استخدموا كريم بانثينول لفرد الشعر، وحصلوا علي نتائج مبهرة، ولذلك قاموا بمشاركة تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالمقابل أصبح لدي الكثير من السيدات الفضول والرغبة في تجربة هذا الكريم الجبار لفرد الشعر وتنعيم الشعر المجعد والخشن، وذلك عن طريق إضافة بعض الكريمات والزيوت الطبيعية التي تساعد معه في عملية فرد الشعر، هذا بالإضافة إلى أنه كريم طبي فعال تماماً في ترطيب الجسم والبشرة، لذلك فهو طريقة آمنه تماماً لفرد الشعر بديلة إلى الكرياتين والبروتين والطرق الكيميائية الأخرى التي تستخدم في فرد الشعر. كريم بانثينول اقوى كريم طبيعي لفرد الشعر يمكنك استخدام كريم بانثينول من خلال عدة طرق وهم: الأولى: من خلال استخدامه كحمام كريم للشعر من خلال إضافة بعض الزيوت الطبيعية له، النشا، وتطبيقية على الشعر مرتين في الأسبوع.

الثانية: وضع الكريم على البلسم المخصص للاستحمام، واستخدامه مرتين في الأسبوع لمدة عشر دقائق.

الثالثة: استخدامه على الكريم أو الزيت بعد الاستحمام. فوائد كريم بانثينول للشعر تنعيم الشعر الخشن.

إزالة الدهون الزائدة الموجودة في فروة الرأس.

ترطيب الشعر بسرعة كبيرة، ستلاحظين النتيجة من الاستخدام الثاني أو الثالث.

مناسب للشعر الإفريقي شديد الخشونة.

تقوية بصيلات الشعر.

يساهم في تقليل تساقط الشعر.

يجعل عملية تمشيط الشعر أسهل.

يمنح الشعر لمعاناً، وحفاظاً على لونه الأصلي.

يحسن من الشعر المتهالك والتآلف والمصبوغ. طريقة استخدام كريم بانثينول للشعر المقادير زيت جوجوبا مقدار ملعقة كبيرة.

معلقتان زيت أرجان.

نصف معلقة من زيت بذور العنب.

ثلاث معلقة من زيت جوز الهند

زيت الزيتون البكر.

مقدار معلقة من زيت الجرجير.

معلقة من زيت السمسم. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات سوياً.

طبقي الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

ضعي عليه قبعة بلاستيكية للاستحمام.

اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والبلسم.

يمكنك استخدام شامبو بانثينول للشعر. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر كريم بانثينول طبيعي لفرد الشعر المجعد اقوى أنواع الكرايتن تعرفي على الوصفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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