كيراتين طبيعي لشعر حريري، كثير من السيدات والفتيات يواجهن مشكلات عديدة فيما يخص شعرهن، والكثير منهن يرغبن في الحصول على شعر ناعم كالحرير لكن دون استخدام أي كيماويات ضارة تتسبب في تساقطه أو تلفه، فالحل إذًا في الكيراتين الطبيعي إلي يُكسبه اللمعان والنعومة المطلوبة، واليوم سنقدم لكيِ طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر، فتابعينا.

كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب لن يخطر في بالك

هو ذلك المصنوع من مجموعة من العناصر الأساسية التي تُساعد في لمعان الشعر ونموه، والحصول عليه بشكل طبيعي كليًا دون الاستعانة بأي مواد صناعية، ويتم ذلك من خلال الزيوت والأعشاب والمكملات الغذائية؛ التي تُساعد في إعادة ترميم شعرك وزيادة انسيابيه وقوته ولمعانه.

الطريقة الأولى باستخدام الموز

فكل ما تحتاجين إليه هو (موزة واحدة مستوية، وعدد 2 بيضة)، قومي بهرس الموزة جيدًا واخلطيها مع الموزة لتصنعي مزيجًا سائلًا ثم قومي بتوزيع المزيج على شعرك وصففيه جيدًا على شكل كعكة، وبعد ذلك قومي بتغطيته بغطاء بلاستيك لمدة لا تقل عن (ساعتين)، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو والبلسم.

الطريقة الثانية باستخدام الخميرة

كيس خميرة فورية جافة، وبيضة، وملعقة كبيرة من النشا، و2 ملعقة كبيرة من خل التفاح)، قومي بمزج جميع تلك المكونات معًا جيدًا، ثم اتركيها في وعاء لمدة تتراوح من (10 : 15 دقيقة) ثم وزعي الخليط على شعرك جيدًا بالتساوي، وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي، واتركيه على شعرك مدة لا تقل عن (ساعة)، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو والبلسم وصففيه برفق.

الطريقة الثالثة باستخدام الزيوت

فكل ما ستحتاجين له هو (3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، وملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو، وملعقة كبيرة زيت خروع، و5 قطرات من زيت الياسمين واللافندر، وبيضة)، قومي بخفق البيضة جيدًا ثم أضيفي إليها الزيوت وامزجيهم سويًا جيدًا، ووزعي الخليط على شعرك جيدًا من الجذور حتى الأطراف، وصففي الشره ثم اربطيه وغطيه بفوطة دافئة أو غطاء الرأس البلاستيكي، واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن (ساعة)، ثم اشطفي شعرك جيدًا بماء دافئ وشامبو خالي من السلفات وبلسم مرطب.