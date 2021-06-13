أبسط طريقة لتحضير كرات البسبوسة بأبسط المكونات الاقتصادية

كرات البسبوسة من أفضل أصناف الحلوى السهلة التي يمكن تحضيرها، كما يمكن استخدام لأفضل المكسرات البسيطة في تحضيرها كجوز الهند، وكثير من الأمهات تفضل تحضيرها، لأنها تحتوي على قيمة غذائية.

كرات البسبوسة

كرات البسبوسة من أكثر أصناف الحلويات التي تناسب كل المناسبات السعيدة ونقدم أقل المكونات على قد الايد، بدون الاضطرار من شراء من محلات الحلوى.

طريقة تحضير كرات البسبوسة في المنزل

نقدم طريقة بسيطة بطعم مميز ونكهة طيبة ومن أهم المكونات التي يتم استخدامها هي:

علبة قشطة.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من جوز الهند.

كوبان من السميد.

ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

قطر.

كوب من البندق المجروش.

مكسرات مشكلة.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ونقوم بدهن صينية بطبقة رقيقة من السمنة ونفردها في الصينية.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك نترك الصينية حتى تصبح باللون الذهبي، ثم نبدأ بزينها ورش طبقة من المكسرات واللوز ونسحب عليها القطر بطريقة مباشرة.

أربعة من البيض.

كوبان من السكر الناعم.

كوبان من جوز الهند المجروش.

كوبان من اللبن الرايب.

كوبان من السميد.

كوبان من الدقيق.

نصف كوب زيت ذرة.

ربع كوب من شيرة الحلويات (أو القطر).

ملعقة من البيكينج باودر وأخرى من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب.

طريقة تحضير كرات البسبوسةأبسط طريقة لتحضير كرات البسبوسة بأبسط المكونات الاقتصاديةطريقة تحضير كرات البسبوسة

سنقوم بتحضير هذه الحلوي بأبسط. الخطوات ومنها: