الأيس كريم الافتصادي في المنزل حيث يحبه جميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو حيث يعطى الشعور بالترطيب والانتعاش ويمكن عمل الأيس كريم في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل كما يمكنك تحضير الأيس كريم الافتصادي في المنزل بنكهات مختلفة ومتنوعة مثل الفانيليا والكراميل والفراولة والتشيز كيك والأوريو. المقادير المطلوبة لعمل الأيس كريم لتر من الحليب البارد .

2 كوب من الكريم شانتيه الخام .

4 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة .

3 ملعقة كبيرة من النشا .

كوب من السكر .

2 كيس من بسكوت الأوريو .

2 ملعقة من الشوكليت سيبس .

كوب من صوص الكراميل .

عين جمل .

6 مكعبات من الجبن الكيري .

3 ملعقة كبيرة من المربى والطعم حسب الرغبة .

2 كيس من بسكوت الشاي السادة .

فراولة مع لون طعام احمر.

ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من الفانيليا . طريقة تحضير الأيس كريم بنكهات مختلفة نبدأ بخلط الحليب البارد مع اللبن البودرة والنشا والسكر ونقوم بالتقليب جيدا باستخدام المضرب اليدوي ثم نضعها على النار مع استمرار التقليب حتى يصبح القوام كريمي ونقلب حتى يغلى ثم نرفعها من على النار ونتركها حتي تبرد ثم نقوم بوضعها في الثلاجة حتي يصبح قوامها مثل قوام المهلبية .

نخرجها من الثلاجة ونقوم بإضافة الكريم شانتيه إلى الخليط ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب البادر ونضربهم باستخدام المضرب الكهربائي جيدا لمدة لا تقل عن سبع دقائق مع التقليب المستمر حتى تحصلي قوام كريمي ثم نبدأ بإضافة النكهات المختلفة المتنوعة حسب الرغبة .

نقوم بتفريغ الأيس كريم في عدد من الأوعية الفارغة حسب الرغبة فالتنويع في النكهات المختلفة مثل الأوريو والكراميل والتشيز كيك والفانيليا والفراولة .

لعمل الأيس كريم الأوريو نقوم بإضافة 2 كيس من الأوريو المدشوش و2 ملعقة من الشوكليت سيبس إلى الأيس كريم ونقلب جيدا ونضع 3 قطعة من بسكوت الأوريو صحيحة للتزيين ولتحضير الأيس كريم بالكراميل نقوم بإضافة كوب من صوص الكراميل وعين الجمل إلى الأيس كريم المحضر مسبقا ونقلب جيدا .

تحضير الأيس كريم التشيز كيك أولا نقوم بإحضار 6 مكعبات من الجبن الكيري و3 ملعقة كبيرة من المربى والطعم حسب الرغبة ونضربها بالمضرب الكهربائي جيدا ثم نضيفها للأيس كريم ونضيف 2 كيس من بسكوت الشاي السادة المدشوش ونقلبهم جيدا ولتحضير الأيس كريم بالفراولة أولا نقوم بإحضار حبات الفراولة ونضعها فالكبة ونضيف لها ملعقة من العسل الأبيض وربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر ونضربها نفرمها جيدا فالكبة بدون إضافة أي سوائل ونضيفها للأيس كريم ونقلب جيدا والأيس كريم بالفانيليا نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا إلى الأيس كريم ونقلب جيدا .

نضع الأيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتماسك القوام ثم نقوم بغرفه ونضعه في بولات للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل الأيس كريمطريقة تحضير الأيس كريم بنكهات مختلفة الوسوم

الأيس كريم الافتصادي في المنزل حيث يحبه جميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو حيث يعطى الشعور بالترطيب والانتعاش ويمكن عمل الأيس كريم في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل كما يمكنك تحضير الأيس كريم الافتصادي في المنزل بنكهات مختلفة ومتنوعة مثل الفانيليا والكراميل والفراولة والتشيز كيك والأوريو. المقادير المطلوبة لعمل الأيس كريم لتر من الحليب البارد .

2 كوب من الكريم شانتيه الخام .

4 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة .

3 ملعقة كبيرة من النشا .

كوب من السكر .

2 كيس من بسكوت الأوريو .

2 ملعقة من الشوكليت سيبس .

كوب من صوص الكراميل .

عين جمل .

6 مكعبات من الجبن الكيري .

3 ملعقة كبيرة من المربى والطعم حسب الرغبة .

2 كيس من بسكوت الشاي السادة .

فراولة مع لون طعام احمر.

ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من الفانيليا . طريقة تحضير الأيس كريم بنكهات مختلفة نبدأ بخلط الحليب البارد مع اللبن البودرة والنشا والسكر ونقوم بالتقليب جيدا باستخدام المضرب اليدوي ثم نضعها على النار مع استمرار التقليب حتى يصبح القوام كريمي ونقلب حتى يغلى ثم نرفعها من على النار ونتركها حتي تبرد ثم نقوم بوضعها في الثلاجة حتي يصبح قوامها مثل قوام المهلبية .

نخرجها من الثلاجة ونقوم بإضافة الكريم شانتيه إلى الخليط ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب البادر ونضربهم باستخدام المضرب الكهربائي جيدا لمدة لا تقل عن سبع دقائق مع التقليب المستمر حتى تحصلي قوام كريمي ثم نبدأ بإضافة النكهات المختلفة المتنوعة حسب الرغبة .

نقوم بتفريغ الأيس كريم في عدد من الأوعية الفارغة حسب الرغبة فالتنويع في النكهات المختلفة مثل الأوريو والكراميل والتشيز كيك والفانيليا والفراولة .

لعمل الأيس كريم الأوريو نقوم بإضافة 2 كيس من الأوريو المدشوش و2 ملعقة من الشوكليت سيبس إلى الأيس كريم ونقلب جيدا ونضع 3 قطعة من بسكوت الأوريو صحيحة للتزيين ولتحضير الأيس كريم بالكراميل نقوم بإضافة كوب من صوص الكراميل وعين الجمل إلى الأيس كريم المحضر مسبقا ونقلب جيدا .

تحضير الأيس كريم التشيز كيك أولا نقوم بإحضار 6 مكعبات من الجبن الكيري و3 ملعقة كبيرة من المربى والطعم حسب الرغبة ونضربها بالمضرب الكهربائي جيدا ثم نضيفها للأيس كريم ونضيف 2 كيس من بسكوت الشاي السادة المدشوش ونقلبهم جيدا ولتحضير الأيس كريم بالفراولة أولا نقوم بإحضار حبات الفراولة ونضعها فالكبة ونضيف لها ملعقة من العسل الأبيض وربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر ونضربها نفرمها جيدا فالكبة بدون إضافة أي سوائل ونضيفها للأيس كريم ونقلب جيدا والأيس كريم بالفانيليا نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا إلى الأيس كريم ونقلب جيدا .

نضع الأيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتماسك القوام ثم نقوم بغرفه ونضعه في بولات للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل الأيس كريمطريقة تحضير الأيس كريم بنكهات مختلفة

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