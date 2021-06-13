طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم على اصولها خطوة بخطوة

الكبسة السعودي باللحمة من أكثر الأكلات المحببة لدي معظم الناس، وخاصة الأطفال، وهي من أكثر الأكلات المشهورة في المملكة، ولذا تتفنن النساء في طيها، وأيضا المطاعم تتفنن في طيها بشكل جميل وطيب، وسوف نقدم لكم مقادير الكبسة وطريقة الطهي والتقديم.

مقادير الكبسة السعودي باللحمة

يعتبر البرياني الهندي من أشهي الأكلات ومقاديره مثل مقادير الكبسة السعودي والتي تعد من أفضل الأكلات لدي كثير من الناس، فيهواها الكبار والصغار والأطفال بسبب مراقها الشهي والطيب، وسوف نقدم لكم مقادير الكبسة باللحمة.

كيلو من الارز البسمتي. واحد كيلو من لحم البقر أو لحم الغنم. بصلة متوسطة الحجم مبشورة، بصلة أخري مقطعة حلقات. اثنان من حبة الطماطم. ملعقة صغيرة من بهار الكبسة. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الملح. عود قرفة خشب، حبات قرنفل مسمار حسب الرغبة. 7 فصوص حبهان أو الهيل، ملعقة صغيرة كسبره ناشفة. ربع ملعقة صغيرة زعفران بودر، نصف ملعقة كبيرة كاري أو كركم. 2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت نباتي. قرن فلفل أخضر حار أو حسب الرغبة. 5 فصوص ثوم مهروس. كوب من صلصة الطماطم. لتزين الكبسة مسكرات حسب الرغبة. بقدونس مفروم. لتر من الماء، أو مرقة لحم.

قومي بتشوحيه اللحم في وعاء به ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وأضيفي إليها المستكة وقومي بتقليب اللحم في الزيت حوالي دقيقتين ثم ضيفي الماء إليها، وعند الغليان ضيفي إليها بصله متوسطة الحجم وحبة من الجزر مقطعة حلقات وربع ملعقة بهار لحم، وربع ملعقة فلفل اسود، 4 حبات حبهان وورق لورأ، ثم أتركيها علي النار الي أن تنضج وتصل الي نصف السوي، ثم انشلي اللحم وضعيه في وعاء أخر.

قومي بوضع وعاء أخر علي النار وشوحي البصلة المبشور الا أن يزبل ثم ضيفي اليه الثوم المهروس، وقلبيها ثم ضعي اللحم المطهي والبهارات وتقلب جيداّ، ثم ضيفي الطماطم المبشورة والفلفل والمرقة المغلية أو الماء المغلي ويغطي الوعاء الي أن يغلي.

ضعي الرز البسمتي والزعفران والكركم ويقلب جيداَ ويترك علي نار عالية الا أن يشرب المرق، ثم قومي بتهدئة النار ويترك علي نار هادئة حوالي نصف ساعة حتي يستوي، ثم اغرفيه في طبق التقديم ورشي فوقة المكسرات والبقدونس.

طريقة تحضير وطهي الكبسة السعودي