طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي في البيت، بديل الفاونديشن بمكونات طبيعية

طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي، يعتبر كريم الأساس أو الفاونديشن من أهم أساسات المكياج عنج النساء، فهو خافي لعيوب الوجه ويمنح الوجه الاشراقة. وهو كريم ذو لون أفتح من لون البشرة الحقيقي ، ودوره المساعدة في تفتيح الوجه واخفاء عيوب التماكن الداكنة، وبسبب ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل العامة وخاصة كريم الأساس تشعر الفتيات بالحيرة عند التفكير في كيفية التقديم لهذه المشكلة ، يمكنك عمل كريم أساس جيد دون إنفاق الكثير من المال، ولذلك سوف نقدم كيفية صنع كريم الأساس في المنزل بأبسط المكونات وأرخصها في منزلك.

طريقة عمل كريم الأساس

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل كريم الأساس بالمنزل بطرق سهلة وبسيطة وجميعها موجودة في مطبخك، فإذا كانت لديكي مشكلة من ارتفاع اسعار كريمات الاساس في مستحضرات التجميل. وكذلك تضرر بشرتك من كريمات الاساس ذات المبالغ المتوسطة. فهذه الوصفة تمنحك كريم أساس للبشرة بأقل تكاليف وجودة أفضل.

1 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

1 ملعقة نشا.

ملعقة من بودرة التلك.

¼ ملعقة صغيرة جلسرين.

قطرتين من خل تفاح.

في وعاء زجاجي ضعي جميع المكونات السابقة، ويتم تقليبها حتي يصبح لديكي كريم ناعم واملس القوام. يتم حفظه في علبه مغلقة ويوضع بالثلاجة لحين الاستخدام.

ثلاثة ملاعق صغيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

⅛ ملعقة ماء ورد.

يتم وضع المكونات السابقة في إناء زجاجي ثم خلطهم جيداً حتي تحصلي على قوام كريمي ناعم. ويتم تعبئته في علبة مغلقة ووضعه في الثلاجة لحين الاستخدام وكذلك يمكنك وضعه على البشرة يومياً فهو مكون طبيعي ولن يضر بالبشرة.

ملعقتين من كريم ترطيب البشرة.

4 ملاعق من كريم الأساس المفتفت.

يتم تفتيت كريم الأساس جيداً ثم وضع كريم الترطيب عليه ودمجهم جيداً. ثم يتم الاستخدام.

1 ملعقة من نشا.

٣ ملعقة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

¼ ملعقة زنجبيل مطحون.

٥ قطرات من زيت لافندر.

كبسولة فيتامين هـ.

يتم وضع كل المكونات السابقة في وعاء وتقليبهم حتى التجانس والحصول على كريم ناعم ووضعهم في عبوة فارغة. ويتم وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

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