طريقة عمل كريم الترمس السحري بالمنزل لتفتيح البشرة وشد الوجه

يعد كريم الترمس ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، حيث يعطي الكريم نتائج مذهلة وسريعة المفعول، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة ويساعد على شد الوجه ويمتاز الكريم بأنها يزيل أي نوع من الخطوط التي تظهر حول الفم أو أي نوع من البقع الداكنة التي تظهر في الوجه، كما أنه يعيد للبشرة نضارتها حيث تنشغل كثير من السيدات في العمل ولا يهتمون بالعناية بالبشرة لفترات طويلة ولا يملكون كثير من الوقت للذهاب إلي صالونات التجميل، لذلك يعد هذا الكريم من أقوي الكريمات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة لما يحتوي عليه من مكونات طبيعية تعطي نقاء وصفاء للبشرة، وتحضيره من أبسط الطرق ويدوم لمدة أسبوع مع الاحتفاظ به داخل الثلاجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الترمس السحري لحل جميع مشاكل البشرة.مكونات عمل كريم الترمس السحري
تعتبر مكونات الكريم من أبسط المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من الترمس المر المطحون.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الزيتون.
سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الترمس السحري بخطوات بسيطة جداً في المنزل وهي كما يلي:ـ
- يتم خلط الترمس المطحون مع ربع كوب من اللبن وربع كوب من ماء الورد، وتقلب المكونات بطريقة جيدة.
- يضاف مقدار ملعقتين من الدقيق إلي المكونات السابقة ثم نقلب المكونات تماماً حتي تختلط مع بعضها البعض.
- يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر، حتي يصبح الخليط ذو قوام متماسك.
- يرفع من على نار ويترك لكي يهدئ قليلاً، ثم تضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون.
- يحفظ الكريم داخل عبوة نظيفة وجافة، ويوضع داخل الثلاجة لمدة أسبوع.
طريقة تطبيق الكريم على البشرة
يتم تطبيق الكريم على البشرة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- أولاً نبدأ بتنظيف البشرة جيداً ثم يوضع الكريم على البشرة ونوزعه بطريقة جيدة.
- يترك الكريم لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.
- تبلل قطعة قطنة بماء الورد ويمسح بها الوجه كلياً، ننتظر حتي يجف ماء الورد.
- ثم يتم دهن الوجه بكريم مرطب مناسب للبشرة، يفضل المداومة على استخدام الكريم يومياً.
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يعد كريم الترمس ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، حيث يعطي الكريم نتائج مذهلة وسريعة المفعول، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة ويساعد على شد الوجه ويمتاز الكريم بأنها يزيل أي نوع من الخطوط التي تظهر حول الفم أو أي نوع من البقع الداكنة التي تظهر في الوجه، كما أنه يعيد للبشرة نضارتها حيث تنشغل كثير من السيدات في العمل ولا يهتمون بالعناية بالبشرة لفترات طويلة ولا يملكون كثير من الوقت للذهاب إلي صالونات التجميل، لذلك يعد هذا الكريم من أقوي الكريمات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة لما يحتوي عليه من مكونات طبيعية تعطي نقاء وصفاء للبشرة، وتحضيره من أبسط الطرق ويدوم لمدة أسبوع مع الاحتفاظ به داخل الثلاجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الترمس السحري لحل جميع مشاكل البشرة.مكونات عمل كريم الترمس السحري
تعتبر مكونات الكريم من أبسط المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من الترمس المر المطحون.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الزيتون.
سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الترمس السحري بخطوات بسيطة جداً في المنزل وهي كما يلي:ـ
- يتم خلط الترمس المطحون مع ربع كوب من اللبن وربع كوب من ماء الورد، وتقلب المكونات بطريقة جيدة.
- يضاف مقدار ملعقتين من الدقيق إلي المكونات السابقة ثم نقلب المكونات تماماً حتي تختلط مع بعضها البعض.
- يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر، حتي يصبح الخليط ذو قوام متماسك.
- يرفع من على نار ويترك لكي يهدئ قليلاً، ثم تضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون.
- يحفظ الكريم داخل عبوة نظيفة وجافة، ويوضع داخل الثلاجة لمدة أسبوع.
طريقة تطبيق الكريم على البشرة
يتم تطبيق الكريم على البشرة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- أولاً نبدأ بتنظيف البشرة جيداً ثم يوضع الكريم على البشرة ونوزعه بطريقة جيدة.
- يترك الكريم لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.
- تبلل قطعة قطنة بماء الورد ويمسح بها الوجه كلياً، ننتظر حتي يجف ماء الورد.
- ثم يتم دهن الوجه بكريم مرطب مناسب للبشرة، يفضل المداومة على استخدام الكريم يومياً.
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