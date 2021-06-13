طريقة عمل السينابون الأصلي بالخطوات في البيت زي محلات سينابون

سوف نتعرف علي طريقة عمل السينابون الأصلي في البيت بأسهل الطرق والنتيجة طعمه مثل محلات السينابون التي نشتري منها، هناك أسماء أخري تطلق علي السينابون ومن ضمنها أسم لفائف القرفة، كما أنه يعد من الأطعمة الخفيفة علي المعدة بجانب طعمه الشهي اللذيذ الذي يعشقه الجميع، كما يمكنك تناول السينابون بجانب الشاي أو الحليب في الصباح. طريقة عمل السينابون الأصلي طريقة عمل السينابون الأصلي سنتعرف علي الطريقة الأصلية لعمل السينابون في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متاحة فكل بيت وغير مكلفة وطعمه مثل محل سينابون بالضبط. مقادير العجينة كوب من الدقيق الأبيض

ثلث كوب من الزبدة

ربع كوب من السكر الأبيض

كوبين ونصف من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من الملح

معلقتين صغيرتين من الخميرة مقادير الحشوة والصوص علبة واحدة من السكر البني

نصف كوب من القرفة المطحونة

كوب من الحليب المحلى

12 قطعة من الجبنة الكيري طريقة عمل عجينة السينابون طريقة عمل عجينة السينابون سنتعلم الآن طريقة تحضير عمل عجينة السينابون اللذيذة وتحضير الصوص بخطوات وطريقة سهلة وبسيطة. أولا نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه جميع مكونات العجينة التي ذكرنا ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بعد عجن العجينة حتي تصبح متماسكة نقوم بتركها لمدة ساعة كاملة حتى يتم تخمير العجينة.

قومي بعد مرور الساعة من العجن بتقسيم العجينة إلي 6 أو 5 قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بفرد كل جزء جيدا.

ثانيا هنقوم بإعداد الصوص، نحضر وعاء ونضع فيه كل من القرفة والسكر والجبنة والحليب ونضعها علي نار هادئة.

نقومي بتقليب مكونات الصوص جيدا علي النار مع بعضهم حتي يصبح قوام الصوص ثقيل إلى حد ما. باقي طريقة تحضير السينابون باقي طريقة تحضير السينابون سوف نكمل طريقة عمل وتحضير عجينة السينابون وعمل الصوص وكيفية تسويته وتجهيزه في الخطوات التالية. احضري صينية كبيرة الحجم وادهنيها بالزبدة، ثم قومي بأخذ واحدة من العجينة وضعي فيها القليل من الحشوة.

قومي بعد ذلك بلف العجينة علي هيئة شكل اسطواني ولفيها جيدا، وقومي بعمل باقي العجين بهذه الطريقة.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة.

اخرجي السينابون من الفرن بعد ذلك وقومي برش باقي الصوص عليه من أعلي واتركيه حتي يبرد ثم يقدم. هكذا نكون قد انتهيا من تقديم طريقة عمل السينابون الأصلي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة مثل شرائه من محلات السينابون. الوسوم

سوف نتعرف علي طريقة عمل السينابون الأصلي في البيت بأسهل الطرق والنتيجة طعمه مثل محلات السينابون التي نشتري منها، هناك أسماء أخري تطلق علي السينابون ومن ضمنها أسم لفائف القرفة، كما أنه يعد من الأطعمة الخفيفة علي المعدة بجانب طعمه الشهي اللذيذ الذي يعشقه الجميع، كما يمكنك تناول السينابون بجانب الشاي أو الحليب في الصباح. طريقة عمل السينابون الأصلي طريقة عمل السينابون الأصلي سنتعرف علي الطريقة الأصلية لعمل السينابون في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متاحة فكل بيت وغير مكلفة وطعمه مثل محل سينابون بالضبط. مقادير العجينة كوب من الدقيق الأبيض

ثلث كوب من الزبدة

ربع كوب من السكر الأبيض

كوبين ونصف من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من الملح

معلقتين صغيرتين من الخميرة مقادير الحشوة والصوص علبة واحدة من السكر البني

نصف كوب من القرفة المطحونة

كوب من الحليب المحلى

12 قطعة من الجبنة الكيري طريقة عمل عجينة السينابون طريقة عمل عجينة السينابون سنتعلم الآن طريقة تحضير عمل عجينة السينابون اللذيذة وتحضير الصوص بخطوات وطريقة سهلة وبسيطة. أولا نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه جميع مكونات العجينة التي ذكرنا ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بعد عجن العجينة حتي تصبح متماسكة نقوم بتركها لمدة ساعة كاملة حتى يتم تخمير العجينة.

قومي بعد مرور الساعة من العجن بتقسيم العجينة إلي 6 أو 5 قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بفرد كل جزء جيدا.

ثانيا هنقوم بإعداد الصوص، نحضر وعاء ونضع فيه كل من القرفة والسكر والجبنة والحليب ونضعها علي نار هادئة.

نقومي بتقليب مكونات الصوص جيدا علي النار مع بعضهم حتي يصبح قوام الصوص ثقيل إلى حد ما. باقي طريقة تحضير السينابون باقي طريقة تحضير السينابون سوف نكمل طريقة عمل وتحضير عجينة السينابون وعمل الصوص وكيفية تسويته وتجهيزه في الخطوات التالية. احضري صينية كبيرة الحجم وادهنيها بالزبدة، ثم قومي بأخذ واحدة من العجينة وضعي فيها القليل من الحشوة.

قومي بعد ذلك بلف العجينة علي هيئة شكل اسطواني ولفيها جيدا، وقومي بعمل باقي العجين بهذه الطريقة.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة.

اخرجي السينابون من الفرن بعد ذلك وقومي برش باقي الصوص عليه من أعلي واتركيه حتي يبرد ثم يقدم. هكذا نكون قد انتهيا من تقديم طريقة عمل السينابون الأصلي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة مثل شرائه من محلات السينابون.

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