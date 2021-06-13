مفعول كريم النشا اختراع رهيب لتبييض المناطق الداكنة والبقع في الجسم كله من أول أستخدام

تبحث الكثير من النساء وخاصة المقبلات على الزواج عن طرق لتبيض المناطق الداكنة والبقع، فتتجه إلى مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تسبب التهابات البشرة والحساسية، ولا تصلح للاستخدام على المناطق الحساسة، واليوم سوف نقدم لك سيدتي طريقة عمل كريم النشا لتبيض المناطق الداكنة والبقع بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة. طريقة عمل كريم النشا لتبييض المناطق الداكنة والبقع يعد كريم النشا من أفضل الوصفات لتبيض المناطق الداكنة والبقع، واليك سيدتي مكونات وطريقة عمل كريم النشا لتبيض المناطق الداكنة والبقع: مكونات عمل كريم النشا كوب كبير من نشا الذرة.

عصير2 ليمونة كبيرة الحجم.

نصف كوب من ماء الورد.

كوب من الحليب المجفف البودرة.

كوب من زيت الزيتون.

5 ملاعق من الجليسرين. طريقة عمل كريم النشا في وعاء متوسط الحجم نظيف، يتم مزج نشا الذرة، عصير الليمون، ماء الورد، زيت الزيتون، الحليب المجفف بالإضافة إلى الجليسرين.

لابد من الحصول على قوام كريمي.

أولًا يجب غسل الجسم جيدًا بالماء الفاتر.

بعدها يتم تجفيف الجسم، عن طريق الطبطبة بواسطة منشفة قطنية.

قبل الذهاب إلى النوم يتم وضع كريم النشا على المناطق الداكنة والبقع، وتركه حتى الصباح.

وبعد ذلك، في صباح اليوم التالي يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام، ويجفف الجسم جيدًا.

يتم تكرار وصفة كريم النشا كل يوم ولمدة شهر ونصف للتخلص من المناطق الداكنة والبقع.

سوف تحصلي على النتائج المبهرة بعد استخدام كريم النشا بالمعايير الصحيحة، وللمدة المحددة. بعض النصائح لتجنب تكون البقع الداكنة على الجسم تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.

عدم لبس الملابس الضيقة، التي تسبب احتكاك الجلد وتكون المناطق الداكنة.

تجفيف المناطق الحساسة جيدًا بعد الحمام.

إزالة الشعر بطرق صحيحة، وباستمرار وخصوصًا عد الانتهاء من فترة الحيض.

عدم استخدام ماكينات الحلاقة والشفرات للتخلص من الشعر، لأنها تسبب الاسمرار والبقع.

ارتداء الملابس القطنية المريحة. الوسوم

تبحث الكثير من النساء وخاصة المقبلات على الزواج عن طرق لتبيض المناطق الداكنة والبقع، فتتجه إلى مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تسبب التهابات البشرة والحساسية، ولا تصلح للاستخدام على المناطق الحساسة، واليوم سوف نقدم لك سيدتي طريقة عمل كريم النشا لتبيض المناطق الداكنة والبقع بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة. طريقة عمل كريم النشا لتبييض المناطق الداكنة والبقع يعد كريم النشا من أفضل الوصفات لتبيض المناطق الداكنة والبقع، واليك سيدتي مكونات وطريقة عمل كريم النشا لتبيض المناطق الداكنة والبقع: مكونات عمل كريم النشا كوب كبير من نشا الذرة.

عصير2 ليمونة كبيرة الحجم.

نصف كوب من ماء الورد.

كوب من الحليب المجفف البودرة.

كوب من زيت الزيتون.

5 ملاعق من الجليسرين. طريقة عمل كريم النشا في وعاء متوسط الحجم نظيف، يتم مزج نشا الذرة، عصير الليمون، ماء الورد، زيت الزيتون، الحليب المجفف بالإضافة إلى الجليسرين.

لابد من الحصول على قوام كريمي.

أولًا يجب غسل الجسم جيدًا بالماء الفاتر.

بعدها يتم تجفيف الجسم، عن طريق الطبطبة بواسطة منشفة قطنية.

قبل الذهاب إلى النوم يتم وضع كريم النشا على المناطق الداكنة والبقع، وتركه حتى الصباح.

وبعد ذلك، في صباح اليوم التالي يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام، ويجفف الجسم جيدًا.

يتم تكرار وصفة كريم النشا كل يوم ولمدة شهر ونصف للتخلص من المناطق الداكنة والبقع.

سوف تحصلي على النتائج المبهرة بعد استخدام كريم النشا بالمعايير الصحيحة، وللمدة المحددة. بعض النصائح لتجنب تكون البقع الداكنة على الجسم تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.

عدم لبس الملابس الضيقة، التي تسبب احتكاك الجلد وتكون المناطق الداكنة.

تجفيف المناطق الحساسة جيدًا بعد الحمام.

إزالة الشعر بطرق صحيحة، وباستمرار وخصوصًا عد الانتهاء من فترة الحيض.

عدم استخدام ماكينات الحلاقة والشفرات للتخلص من الشعر، لأنها تسبب الاسمرار والبقع.

ارتداء الملابس القطنية المريحة.

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