وصفات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها

نقدم لكم وصفات طبيعية تؤدي إلى تفتيح البشرة والقضاء على أي شوائب بها، وهو الذي يبحث عنه الكثير من السيدات في الوطن العربي، ورغم وجود العديد من المنتجات التي تؤدي إلى تلك النتيجة إلا أن الوصفات الطبيعية تعد أفضل، لذا تسعى جميع النساء في الحصول على البشرة البيضاء لذا يقمن باستخدام الكثير من المستحضرات الكيميائية للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، ولكن من المعروف والمتداول لدى الجميع أن المستحضرات الكيميائية تسبب العديد من الأضرار والمشاكل للبشرة، لذا تتجه العيدي من السيدات إلى الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة ومضمونة ولا تتسبب في حدوث أي أضرار للبشرة، ومن خلال هذا الموضوع سنقدم لكم عدد من تلك الوصفات تابعونا

مكونات الوصفة:

كمية مناسبة من الفازلين الطبي، أو بما يعادل ربع كوب صغير.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة:

أحضري علبة كريمة فارغة ونظيفة.

ضعي كمية الفازلين بها.

ضيفي على الفازلين كمية النشا.

قلبي المكونات معًا جيدًا.

قومي بعد ذلك بإضافة ماء الورد تدريجًا مع التقليب.

توقفي عند الحصول على القوام الكريمي المناسب.

استخدمي الخلطة يوميًا على بشرتك قبل النوم، ولكن بعد غسل وجهك جيدًا بالماء والصابون.

تعتبر الماسكات الطبيعية من اهم الأمور التي لها دور فعال في تفتيح البشرة، لذا تستخدمها النساء بشكل متواصل ودائم، واليكم أحد ماسكات الوجه التي تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها:

احضري ملعقتان من القهوة الجافة.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

اخلطي القهوة والزبادي معًا.

ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر حتى تزيلي أثر الماسك من على وجهك.

سوف تلاحظين الفرق بعد استخدام تلك الوصفات.