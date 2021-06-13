بدون الم نهائي مكون سحري لازالة شعر الوجه والمناطق الحساسة والجسم كله في ثواني

تعاني الكثير من الإناث من الشعر المفرط المزعج الذي يسبب لهن العديد من الإحراج في بعض المواقف، ويجعلها لا ترتدي ما تريد، فتلجأ النساء إلى الوسائل السريعة لإزالة الشعر، مثل كريمات الحلاقة والشفرات التي تسبب اسمرار للبشرة على المدي البعيد، توجد العديد من الطرق الطبيعية الآمنة لإزالة الشعر الزائد المزعج نهائيًا.

إزالة الشعر بدون ألم

توجد العديد من الطرق الطبيعية الآمنة لإزالة الشعر، والتي لا تسبب أي الم أو ضرر للبشرة، لأنها عبارة عن مكونات طبيعية موجودة في البيت، واليك سيدتي بعض الوصفات لإزالة الشعر بدون الم:

مكونات الوصفة

5 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة ونصف من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة إعداد واستعمال الوصفة

اخلطي المكونات جيدًا في إناء صغير الحجم، حتى تحصلي على قوام مناسب.

وبعد ذلك، ضعي الخليط على المنطقة التي تريدي إزالة الشعر منها.

اتركي الخليط حتى يجف تمامًا.

وبعدها قومي بإزالة الشعر بالطرق العادية، فهذه الوصفة تعمل على تقليل الألم الذي تسببه طرق إزالة الشعر.

وصفة الترمس المر المطحون

مكونات الوصفة

كوب ونصف من الترمس المر المطحون.

لتر ماء مغلي.

زجاجة محكمة الغلق.

طرق إعداد واستخدام الوصفة

في زجاجة كبيرة محكمة الغلق، يتم وضع الترمس المطحون والماء المغلي، ويتم النقع لمدة يوم ونصف بالثلاجة.

يتم رش كمية من خليط الترمس المطحون والماء على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

يتم ترك الخليط حتى يجف، وبعد ذلك يتم نزع الشعر بالطريقة المعتادة.

للتقليل من ظهور ونمو الشعر، يتم رش خليط الترمس المطحون والماء على الجسم لمدة 4 أيام متتالية، ولا يتم غسله على الإطلاق.

وصفة الثلج

يتم تمرير قطعة من الثلج على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وبعدها يتم إزالة الشعر بالطرق العادية.