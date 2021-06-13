خلطة فرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول وجعله ناعم كالحرير بديل الكيراتين

يعتبر كريم البانثيول من اهم انواع الكريمات التي تستخدمها جميع الفتيات لفرد الشعر، ويعالج الشعر بطريقه مزهله رائعة و يعطيكي نعومه وفرد الشعر وهو يدخل في معالجه الشعر وتكثيفه، وذلك يستخدم كريم البانثينول في ترطيب البشره وله عده طرق ممكن ان تستخدميه مع شامبو او بلسم علي الشعر، ويمنع الهيشان تماما ويدخل في معالجه البشره وتفتيحها خاصه المناطق الحساسه وهو من اهم انواع الكريمات المعروفة التي تساعدك علي نعومه شعرك وتطويله، وهو يزيدك اعحاب بنفسك ويحميكي من القشره التي توجد في فروه الرأس، وذلك يستخدم كريم البانثينول في تفتيح المناطق الداكنه اللون ويمنع تساقط الشعر والخشونه والقشره نهائي من الشعر، ودخل هذا الكريم كمصدر اساسي في مستحضرات التجميل، وذالك الفتيات يجب عليها ان تستخدم هذا الكريم ويحسن تجاعيد الشعر ويمنعك من التهابات فروه الرأس. طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول لنقدم ليكي الآن طريقة ومكونات فرد الشعر بكريم بانثينول المكونات: انبوبه كريم البانثينول

ملعقه كبيره من زيت الجوجوبا

ملعقه كبيره من زيت الارجان

ملعقه كبيره من زيت الافوكادو

ملعقه كبيره من زيت الجلسرين

ملعقه كبيره من زبده الشيا الذائبه طريقه تحضير خلطة كريم البانثينول نضع طبق ونضع به جميع المكونات ثم نقوم بمزجهم جيدا

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المكونات في علبه او انبوبه محكمه الغلق ونضع المكونات

ونقوم بوضع كميه من المكونات علي الشعر لمده ساعه تقريبا ويجب تدليكه تماماً

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر اويتم غسله بالشامبو او البلسم

ونقوم بتجفيف الشعر بفوطه قطنيه ويتم تنشيفه جيدا

وتكرر هذه الوصفه مرتين من كل اسبوع وبعد ذلك يعطيكي نتيجه مذ هله ونعومه لشعرك. طريقه تحضير خلطة كريم البانثينول الوسوم

يعتبر كريم البانثيول من اهم انواع الكريمات التي تستخدمها جميع الفتيات لفرد الشعر، ويعالج الشعر بطريقه مزهله رائعة و يعطيكي نعومه وفرد الشعر وهو يدخل في معالجه الشعر وتكثيفه، وذلك يستخدم كريم البانثينول في ترطيب البشره وله عده طرق ممكن ان تستخدميه مع شامبو او بلسم علي الشعر، ويمنع الهيشان تماما ويدخل في معالجه البشره وتفتيحها خاصه المناطق الحساسه وهو من اهم انواع الكريمات المعروفة التي تساعدك علي نعومه شعرك وتطويله، وهو يزيدك اعحاب بنفسك ويحميكي من القشره التي توجد في فروه الرأس، وذلك يستخدم كريم البانثينول في تفتيح المناطق الداكنه اللون ويمنع تساقط الشعر والخشونه والقشره نهائي من الشعر، ودخل هذا الكريم كمصدر اساسي في مستحضرات التجميل، وذالك الفتيات يجب عليها ان تستخدم هذا الكريم ويحسن تجاعيد الشعر ويمنعك من التهابات فروه الرأس. طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول لنقدم ليكي الآن طريقة ومكونات فرد الشعر بكريم بانثينول المكونات: انبوبه كريم البانثينول

ملعقه كبيره من زيت الجوجوبا

ملعقه كبيره من زيت الارجان

ملعقه كبيره من زيت الافوكادو

ملعقه كبيره من زيت الجلسرين

ملعقه كبيره من زبده الشيا الذائبه طريقه تحضير خلطة كريم البانثينول نضع طبق ونضع به جميع المكونات ثم نقوم بمزجهم جيدا

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المكونات في علبه او انبوبه محكمه الغلق ونضع المكونات

ونقوم بوضع كميه من المكونات علي الشعر لمده ساعه تقريبا ويجب تدليكه تماماً

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر اويتم غسله بالشامبو او البلسم

ونقوم بتجفيف الشعر بفوطه قطنيه ويتم تنشيفه جيدا

وتكرر هذه الوصفه مرتين من كل اسبوع وبعد ذلك يعطيكي نتيجه مذ هله ونعومه لشعرك. طريقه تحضير خلطة كريم البانثينول

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