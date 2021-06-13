بدون تكاليف مكون فرد الشعر المجعد والخشن لشعر ناعم زي الحرير بكيراتين طبيعي من مطبخك

يمكنك الآن عمل افضل كيراتين للشعر في البيت وبدون اي مصاريف أو تحتاجي الذهاب الى المصفف، وكل هذا باستخدام المواد الطبيعية والغير مضرة، وحتى تحصلي على شعر مفرود ولامع كالحرير، بالإضافة إلى أنه يساعد في تغذية فروة الرأس، وسوف نعرض لكم طريقة عمل الكيراتين بالتفصيل.وصفة كيراتين طبيعي للشعر
هذا الوصفة تفيد الشعر وتغذيته وتساعد على فرد الشعر بشكل رائع، ومكوناته سهلة وغير مكلفة وهي كالأتي:
المكونات :
- 1 حبة موز
- بيضتين
طريقة التحضير
- قومي بهرس الموز جيدًا حتى يكون ناعم
- قومي بخفق البيض جيدًا
- اخلطي البيض مع الموز جيدًا، حتى يتجانس ونجد ان القوام كريمي ناعم.
- قومي بوضع الخليط على الشعر، ولكن يراعى أن يتم التوزيع بشكل جيد من الجذور حتى الأطراف
- يترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
- اغسلي بعدها شعرك جيدًا بالماء والشامبو الصحي، وايضًا يفضل غسلة بالبلسم.
- سوف تجدين النتيجة مباشرًة بعد غسل الشعر
- يفضل أن تكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع حتى تدوم النتيجة لأطول فترة
وصفة سريعة طبيعية للكيراتين تفرد الشعر، وتعطي له مظهر أكثر جاذبية وطريقة تحضيرها كالأتي:
المكونات
- ربع كوب من زيت الزيتون الاصلي المركز
- حبة واحدة من فاكهه الافوكادو
- كوب من الزبادي الطبيعي.
طريقة التحضير
طريقة التحضير سهلة وتحضيرها بكل سهولة داخل المنزل وهي:
- اخلطي كل المكونات في الخلاط جيدًا حتي يصبح خليط متجانس كريمي
- وبعد ذلك نضع الخليط على الشعر
- ويفضل وضع الخليط بشكل جيد من الجذور حى الاطرافي بحيث يغطي الشعر بأكمله
- يترك لمدة لاتقل عن ٨ ساعات كاملة أو يزيد
- ثم يشطف الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر
- لا تكرر هذه الوصفة سوى مرة كل عام أو مرتين.
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يمكنك الآن عمل افضل كيراتين للشعر في البيت وبدون اي مصاريف أو تحتاجي الذهاب الى المصفف، وكل هذا باستخدام المواد الطبيعية والغير مضرة، وحتى تحصلي على شعر مفرود ولامع كالحرير، بالإضافة إلى أنه يساعد في تغذية فروة الرأس، وسوف نعرض لكم طريقة عمل الكيراتين بالتفصيل.وصفة كيراتين طبيعي للشعر
هذا الوصفة تفيد الشعر وتغذيته وتساعد على فرد الشعر بشكل رائع، ومكوناته سهلة وغير مكلفة وهي كالأتي:
المكونات :
- 1 حبة موز
- بيضتين
طريقة التحضير
- قومي بهرس الموز جيدًا حتى يكون ناعم
- قومي بخفق البيض جيدًا
- اخلطي البيض مع الموز جيدًا، حتى يتجانس ونجد ان القوام كريمي ناعم.
- قومي بوضع الخليط على الشعر، ولكن يراعى أن يتم التوزيع بشكل جيد من الجذور حتى الأطراف
- يترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
- اغسلي بعدها شعرك جيدًا بالماء والشامبو الصحي، وايضًا يفضل غسلة بالبلسم.
- سوف تجدين النتيجة مباشرًة بعد غسل الشعر
- يفضل أن تكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع حتى تدوم النتيجة لأطول فترة
وصفة سريعة طبيعية للكيراتين تفرد الشعر، وتعطي له مظهر أكثر جاذبية وطريقة تحضيرها كالأتي:
المكونات
- ربع كوب من زيت الزيتون الاصلي المركز
- حبة واحدة من فاكهه الافوكادو
- كوب من الزبادي الطبيعي.
طريقة التحضير
طريقة التحضير سهلة وتحضيرها بكل سهولة داخل المنزل وهي:
- اخلطي كل المكونات في الخلاط جيدًا حتي يصبح خليط متجانس كريمي
- وبعد ذلك نضع الخليط على الشعر
- ويفضل وضع الخليط بشكل جيد من الجذور حى الاطرافي بحيث يغطي الشعر بأكمله
- يترك لمدة لاتقل عن ٨ ساعات كاملة أو يزيد
- ثم يشطف الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر
- لا تكرر هذه الوصفة سوى مرة كل عام أو مرتين.
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