ماسك صاروخ وغير مكلف بملعقة نشا لتبييض وتفتيح الوجه وازالة الجلد الميت في دقائق معدودة

سوف نتعرف اليوم على ماسك يساعد على تفتيح البشرة بشكل واضح وسريع المفعول، فالكثير من النساء تسعى دائمًا إلى الوصول إلى وجه ناصع البياض، يزيدها جمالًا وإشراقة وبمكونات طبيعية حتى تتجنبي كل المستحضرات الكيميائية الضارة على البشرة، واستبدالها بما هو مفيد.ماسك لتفتيح وتنقية البشرة
ماسك مكون من مواد طبيعية، يفتح البشرة ويجعلها أكثر نضارة وهو كالأتي:
المكونات
- ملعقة من الكمون المطحون
- ملعقة من النشا
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ربع ملعقة من العسل الأبيض
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بوضع كل المكونات في إناء وقومي بالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على قوام كريمي
- قومي بوضع فوطة مبللة بماء ساخن، ووضعها على الوجه وذلك بهدف فتح مسام البشرة، يسمح بامتصاص فوائد الماسك، وبعد ذلك قومي بوضع الماسك على الوجه كاملًا
- ويترك حتى يجف، قومي بفرك الماسك من على الوجه، وبعد ذلك اغسلى وجهك بالماء الفاتر
- وقومي بوضع ماء ورد حتى تغلق المسام مرة أخرى
- ضعي اي مرطب حتى تحصلي على أفضل النتائج
هذا الماسك يساعد في تفتيح بشكل رهيب، وسريع وهو عبارة عن:
المكونات
- بعض اوراق من البقدونس
- باكت من الشاي الأخضر
- باكت من النعناع
- ربع كوب لبن
طريقة التطبيق
- توضع كل المكونات في الخلاط وتطحن جيدًا، ثم يوزع على البشرة، ويترك لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.
- يفضل الاستمرار في عمل الماسك يومين أو ثلاثة خلال الأسبوع.
المكونات
- مقدار ٤ملاعق كبار من مسحوق الأرز المطحون
- ثلاث ملاعق لبن
طريقة التحضير
- يتم خلط مسحوق الأرز مع اللبن، فيصبح قريب من العجينه، وبعد ذلك قومي بوضع على الوجه، ويترك على الوجه حتى ٣٠ دقيقة كاملة ثم يغسل الوجه بماء فاتر.
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سوف نتعرف اليوم على ماسك يساعد على تفتيح البشرة بشكل واضح وسريع المفعول، فالكثير من النساء تسعى دائمًا إلى الوصول إلى وجه ناصع البياض، يزيدها جمالًا وإشراقة وبمكونات طبيعية حتى تتجنبي كل المستحضرات الكيميائية الضارة على البشرة، واستبدالها بما هو مفيد.ماسك لتفتيح وتنقية البشرة
ماسك مكون من مواد طبيعية، يفتح البشرة ويجعلها أكثر نضارة وهو كالأتي:
المكونات
- ملعقة من الكمون المطحون
- ملعقة من النشا
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ربع ملعقة من العسل الأبيض
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بوضع كل المكونات في إناء وقومي بالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على قوام كريمي
- قومي بوضع فوطة مبللة بماء ساخن، ووضعها على الوجه وذلك بهدف فتح مسام البشرة، يسمح بامتصاص فوائد الماسك، وبعد ذلك قومي بوضع الماسك على الوجه كاملًا
- ويترك حتى يجف، قومي بفرك الماسك من على الوجه، وبعد ذلك اغسلى وجهك بالماء الفاتر
- وقومي بوضع ماء ورد حتى تغلق المسام مرة أخرى
- ضعي اي مرطب حتى تحصلي على أفضل النتائج
هذا الماسك يساعد في تفتيح بشكل رهيب، وسريع وهو عبارة عن:
المكونات
- بعض اوراق من البقدونس
- باكت من الشاي الأخضر
- باكت من النعناع
- ربع كوب لبن
طريقة التطبيق
- توضع كل المكونات في الخلاط وتطحن جيدًا، ثم يوزع على البشرة، ويترك لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.
- يفضل الاستمرار في عمل الماسك يومين أو ثلاثة خلال الأسبوع.
المكونات
- مقدار ٤ملاعق كبار من مسحوق الأرز المطحون
- ثلاث ملاعق لبن
طريقة التحضير
- يتم خلط مسحوق الأرز مع اللبن، فيصبح قريب من العجينه، وبعد ذلك قومي بوضع على الوجه، ويترك على الوجه حتى ٣٠ دقيقة كاملة ثم يغسل الوجه بماء فاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك صاروخ وغير مكلف بملعقة نشا لتبييض وتفتيح الوجه وازالة الجلد الميت في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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