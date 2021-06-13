وصفة كولاجين سورية لنضارة الوجه بمكونات طبيعية وغير مكلفة أبداً .. مجربة وفعالة 100%

نقدم لجميع الفتيات وصفة كولاجين سورية لنضارة الوجه وإشراق البشرة، ويمكنكم تجهيزها في البيت بكل سهولة من مكونات طبيعية وغير مكلفة والحصول على نتيجة سحرية، بدلاً من شراء العديد من المنتجات باهظة الثمن التي لا تحقق نتيجة مطلوبة، ومن الجدير ذكره أن الكولاجين يساعد على تغذية البشرة ويعطيها الفيتامينات التي تحتاجها للحصول عليها نضرة ووردية بكل سهولة. وصفة كولاجين سورية للوجه وصفة كولاجين سورية للوجه مكونات: 4 ملعقة من لبان الذكر.

نصف كوب من ماء الورد.

2 ملعقة من الدقيق. الطريقة: أولاً نقوم بنقع لبان الذكر في ماء الورد، ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة.

وفي صباح اليوم التالي نقوم بإضافة ملعقتين الدقيق إلى هذا الخليط.

ونضعهم في وعاء على النار المنخفضة لمدة دقيقتين.

وبعد أن نحصل على خليط ذو قوام كريمي، نقوم بتوزيعه على البشرة بالتساوي.

نتركه على الوجه نصف ساعة.

ثم نغسلها بالماء الفاتر.

ونستخدم كريم مرطب أو زيت طبيعي مناسب لنوع البشرة لترطيب الوجه.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للتمتع ببشرة مشرقة وموردة بسهولة. وصفة كولاجين لنضارة البشرة وصفة كولاجين لنضارة البشرة مكونات الوصفة: علبة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من العسل النحل. طريقة تطبيق هذه الوصفة: في بولة نقوم بخلط كلاً من الزبادي والعسل ومسحوق لبان الذكر والنشا.

ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ونحصل على القوام الكريمي المطلوب.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

ثم نجفف لوجه بلطف، ونستخدم مرطب مناسب لنوع البشرة أو زيت طبيعي مرطب.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات وصفة كولاجين سورية لنضارة الوجه وإشراق البشرة، ويمكنكم تجهيزها في البيت بكل سهولة من مكونات طبيعية وغير مكلفة والحصول على نتيجة سحرية، بدلاً من شراء العديد من المنتجات باهظة الثمن التي لا تحقق نتيجة مطلوبة، ومن الجدير ذكره أن الكولاجين يساعد على تغذية البشرة ويعطيها الفيتامينات التي تحتاجها للحصول عليها نضرة ووردية بكل سهولة. وصفة كولاجين سورية للوجه وصفة كولاجين سورية للوجه مكونات: 4 ملعقة من لبان الذكر.

نصف كوب من ماء الورد.

2 ملعقة من الدقيق. الطريقة: أولاً نقوم بنقع لبان الذكر في ماء الورد، ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة.

وفي صباح اليوم التالي نقوم بإضافة ملعقتين الدقيق إلى هذا الخليط.

ونضعهم في وعاء على النار المنخفضة لمدة دقيقتين.

وبعد أن نحصل على خليط ذو قوام كريمي، نقوم بتوزيعه على البشرة بالتساوي.

نتركه على الوجه نصف ساعة.

ثم نغسلها بالماء الفاتر.

ونستخدم كريم مرطب أو زيت طبيعي مناسب لنوع البشرة لترطيب الوجه.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للتمتع ببشرة مشرقة وموردة بسهولة. وصفة كولاجين لنضارة البشرة وصفة كولاجين لنضارة البشرة مكونات الوصفة: علبة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من العسل النحل. طريقة تطبيق هذه الوصفة: في بولة نقوم بخلط كلاً من الزبادي والعسل ومسحوق لبان الذكر والنشا.

ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ونحصل على القوام الكريمي المطلوب.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

ثم نجفف لوجه بلطف، ونستخدم مرطب مناسب لنوع البشرة أو زيت طبيعي مرطب.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.

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