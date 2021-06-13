اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بمكون عجيب حولي شعرك المجعد كالحرير في دقائق

اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بمكون عجيب، طرق الفرد للشعر بطريقة طبيعية من أهم ما تود معرفته الكثير من النساء، وذلك لما تقوم به المكونات، والمقادير المكونة للخلطات الطبيعية من فرد للشعر، وإكسابه الكثير من الخصائص أهمها التنعيم، والترطيب للشعر، كما أن مثل تلك الوصفات تكسب الشعر اللمعان، والمظهر الانسيابي الأكثر جاذبية، علاوة على سهولة التصفيف عقب الاستعمال لتلك الوصفات، وعن أهم الخلطات المستخدمة لإزالة التجاعيد من خصل الشعر، وفرده نتحدث بالسطور القادمة.اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بمكون عجيب
من أهم الطرق والخلطات والتي من خلالها يكون الشعر بمظهر أفضل الخلطة بالمقادير التالية:
المكونات:
- بيضة كاملة وبدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتان كبيرتان ألوفيرا جل.
- فيتامين إيه بمقدار خمس قطرات.
- نحضر وعاء جاف نظيف، نضيف فيه مقدار الجل، والبيضة، مع الخفق للبيضة قبل إضافة الجل.
- استمرار التقليب لحين الحصول على المزيج المتجانس، ثم نضيف قطرات الفيتامين إيه.
- الخلطة أصبحت معدة للاستخدام الفوري، وبعد التصفيف للشعر، نضيف الخليط، مع ضرورة أن تعم الوصفة كل الشعر من المنابت، وإلى الأطراف.
- الوصفة مدة التطبيق لها على الشعر حوالي عشرين دقيقة.
- يشطف الشعر بالمياه الفاترة، وباستعمال الشامبو بمكونات طبيعية، وذلك حتى لا يتلف الشعر بسبب الكيماويات التي قد تتواجد ببعض أنواع الشامبو، فيزول أثر الوصفة الطبيعية.
من أهم المكونات الطبيعية، والتي مكن الممكن أن تضاف على الشعر للتحسين من سماته هو الفازلين، ومن الممكن استعمال الفازلين بالخلطة مع المكونات التالية:
المكونات:
- ملعقة فازلين كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة نشاء.
- ملعقة صغيرة مكون زيت الياسمين.
- ملعقة صغيرة الحجم زيت السمسم.
طريقة الإعداد والتحضير:
- نحضر الوعاء المناسب لتحضير الخلطة، ونضع الفازلين مع النشاء، ونمزج كلًا منهما بالآخر.
- بعد تمام الخلط فيما بين النشا، والفازلين، نضع الزيوت سالفة الذكر.
- بعد اكتمال خلط المقادير مع بعضها، نقوم بالتطبيق الفعلي للخليط على خصل الشعر.
- بعد وضع المكونات، يصفف الشعر، ويترك مدة ثلاثين دقيقة.
- يغسل الشعر بالمياه الفاترة، وكمية ملائمة من الشامبو.
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اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بمكون عجيب، طرق الفرد للشعر بطريقة طبيعية من أهم ما تود معرفته الكثير من النساء، وذلك لما تقوم به المكونات، والمقادير المكونة للخلطات الطبيعية من فرد للشعر، وإكسابه الكثير من الخصائص أهمها التنعيم، والترطيب للشعر، كما أن مثل تلك الوصفات تكسب الشعر اللمعان، والمظهر الانسيابي الأكثر جاذبية، علاوة على سهولة التصفيف عقب الاستعمال لتلك الوصفات، وعن أهم الخلطات المستخدمة لإزالة التجاعيد من خصل الشعر، وفرده نتحدث بالسطور القادمة.اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بمكون عجيب
من أهم الطرق والخلطات والتي من خلالها يكون الشعر بمظهر أفضل الخلطة بالمقادير التالية:
المكونات:
- بيضة كاملة وبدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتان كبيرتان ألوفيرا جل.
- فيتامين إيه بمقدار خمس قطرات.
- نحضر وعاء جاف نظيف، نضيف فيه مقدار الجل، والبيضة، مع الخفق للبيضة قبل إضافة الجل.
- استمرار التقليب لحين الحصول على المزيج المتجانس، ثم نضيف قطرات الفيتامين إيه.
- الخلطة أصبحت معدة للاستخدام الفوري، وبعد التصفيف للشعر، نضيف الخليط، مع ضرورة أن تعم الوصفة كل الشعر من المنابت، وإلى الأطراف.
- الوصفة مدة التطبيق لها على الشعر حوالي عشرين دقيقة.
- يشطف الشعر بالمياه الفاترة، وباستعمال الشامبو بمكونات طبيعية، وذلك حتى لا يتلف الشعر بسبب الكيماويات التي قد تتواجد ببعض أنواع الشامبو، فيزول أثر الوصفة الطبيعية.
من أهم المكونات الطبيعية، والتي مكن الممكن أن تضاف على الشعر للتحسين من سماته هو الفازلين، ومن الممكن استعمال الفازلين بالخلطة مع المكونات التالية:
المكونات:
- ملعقة فازلين كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة نشاء.
- ملعقة صغيرة مكون زيت الياسمين.
- ملعقة صغيرة الحجم زيت السمسم.
طريقة الإعداد والتحضير:
- نحضر الوعاء المناسب لتحضير الخلطة، ونضع الفازلين مع النشاء، ونمزج كلًا منهما بالآخر.
- بعد تمام الخلط فيما بين النشا، والفازلين، نضع الزيوت سالفة الذكر.
- بعد اكتمال خلط المقادير مع بعضها، نقوم بالتطبيق الفعلي للخليط على خصل الشعر.
- بعد وضع المكونات، يصفف الشعر، ويترك مدة ثلاثين دقيقة.
- يغسل الشعر بالمياه الفاترة، وكمية ملائمة من الشامبو.
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