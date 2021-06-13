صدق أو لا تصدق بملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بدون ألم في المنزل

صدق أو لا تصدق بملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم ، يعتبر الشعر الزائد في جسم المرأة من أكثر الأمور المرهقة نفسيًا بالنسبة لها وعلى وجه التحديد شعر العانة، لذلك تبحث دائمًا على وسيلة جيدة ومناسبة من أجل إزالة هذا الشعر بأشياء تستمر لفترة طويلة أو دائمة ولا تسبب ألمًا ولكن هذه الأدوات في الغالب تكون تكلفتها باهظة الثمن وهذا ما يتسبب في عدم إقبال العديد من النساء على استخدامها ولكن الآن يمكنك بكل سهولة الاعتماد على مكون واحد فقط من البيت وهو الفازلين لإزالة شعر العانة بكل سهولة ومن دون ألم.صدق أو لا تصدق بملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم
تعد هذه الوصفة المنزلية واحدة من أهم الوصفات الطبيعية التي لها تأثير قوي على إزالة شعر العانة وأي شعر زائد في الجسم بسهولة ومن دون أي ألم على الإطلاق وطريقة استخدام وتحضير الوصفة كالتالي:
المكونات
- ½ ملعقة كبيرة من مادة الفازلين الطبية.
- عدد 2 ملعقة لبن سائل.
- ½ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة من الحمص المصحون.
طريقة التحضير
- في البداية أحضري إناء لتجهيز الوصفة وقومي بخلط مسحوق الكركم مع مسحوق الحمص جيدًا حتى يمتزجان.
- ومن ثم قومي بإضافة الخليط هذا على مادة الفازلين الطبية واللبن السائل.
- ابدأي بالتقليب بشكل جيد وباستمرار حتى تحصلي في النهاية على قوام أشبه بالكريم الناعم.
- يجب عليك الآن غسل منطقة العانة جيدًا ومن ثم تنشيفها برفق وبعد هذا قومي بفرد المزيج المكون على المنطقة.
- انتبهي لفرد الخليط على المنطقة في نفس اتجاه نمو الشعر.
- بعد جفاف الخليط بشكل تام على الجسم قومي الآن بنزعه ولكن عكس اتجاه نمو الشعر وستلاحظين النتيجة.
مكونات الوصفة
- 4 ملاعق من الملح
- 5 ملاعق من مسحوق الكركم
- 4 ملاعق من اللبن السائل
خطوات تحضير الوصفة
- في البداية يجب أن تقومي بغلي كمية الملح المحددة في ½ كوب من الماء وبعد الغليان جيدًا ارفعيها من على النار واتركيها جانبًا حتى تبرد.
- يجب عليك أن تقومي بخلط المكونات الثلاثة جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا مع بعضهم البعض.
- قومي بتشكيل عجينة من المزيج وابدأي بوضعها على الجسم بالتكرار لمدة أسبوع وسيتم إزالة كل الشعر من جذوره.
الوسوم
صدق أو لا تصدق بملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم ، يعتبر الشعر الزائد في جسم المرأة من أكثر الأمور المرهقة نفسيًا بالنسبة لها وعلى وجه التحديد شعر العانة، لذلك تبحث دائمًا على وسيلة جيدة ومناسبة من أجل إزالة هذا الشعر بأشياء تستمر لفترة طويلة أو دائمة ولا تسبب ألمًا ولكن هذه الأدوات في الغالب تكون تكلفتها باهظة الثمن وهذا ما يتسبب في عدم إقبال العديد من النساء على استخدامها ولكن الآن يمكنك بكل سهولة الاعتماد على مكون واحد فقط من البيت وهو الفازلين لإزالة شعر العانة بكل سهولة ومن دون ألم.صدق أو لا تصدق بملعقة فازلين إزالة شعر الوجه والجسم
تعد هذه الوصفة المنزلية واحدة من أهم الوصفات الطبيعية التي لها تأثير قوي على إزالة شعر العانة وأي شعر زائد في الجسم بسهولة ومن دون أي ألم على الإطلاق وطريقة استخدام وتحضير الوصفة كالتالي:
المكونات
- ½ ملعقة كبيرة من مادة الفازلين الطبية.
- عدد 2 ملعقة لبن سائل.
- ½ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة من الحمص المصحون.
طريقة التحضير
- في البداية أحضري إناء لتجهيز الوصفة وقومي بخلط مسحوق الكركم مع مسحوق الحمص جيدًا حتى يمتزجان.
- ومن ثم قومي بإضافة الخليط هذا على مادة الفازلين الطبية واللبن السائل.
- ابدأي بالتقليب بشكل جيد وباستمرار حتى تحصلي في النهاية على قوام أشبه بالكريم الناعم.
- يجب عليك الآن غسل منطقة العانة جيدًا ومن ثم تنشيفها برفق وبعد هذا قومي بفرد المزيج المكون على المنطقة.
- انتبهي لفرد الخليط على المنطقة في نفس اتجاه نمو الشعر.
- بعد جفاف الخليط بشكل تام على الجسم قومي الآن بنزعه ولكن عكس اتجاه نمو الشعر وستلاحظين النتيجة.
مكونات الوصفة
- 4 ملاعق من الملح
- 5 ملاعق من مسحوق الكركم
- 4 ملاعق من اللبن السائل
خطوات تحضير الوصفة
- في البداية يجب أن تقومي بغلي كمية الملح المحددة في ½ كوب من الماء وبعد الغليان جيدًا ارفعيها من على النار واتركيها جانبًا حتى تبرد.
- يجب عليك أن تقومي بخلط المكونات الثلاثة جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا مع بعضهم البعض.
- قومي بتشكيل عجينة من المزيج وابدأي بوضعها على الجسم بالتكرار لمدة أسبوع وسيتم إزالة كل الشعر من جذوره.
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