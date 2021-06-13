تكات تحضير بلح الشام الذهبي المقرمش في المنزل بأسهل طريقة وأجمل طعم

بلح الشام، تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير في جميع انحاء الوطن العربي، فهي حلوي سورية المنشأ، كما يتم تناولها في العديد من البلاد الاخرى، مثل العراق وتركيا والسودان، ومصر، كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم عمل بلح الشام في المنزل أكثر من طريقة مختلفة، فهو يحتاج إلى خطوات بسيطة للغاية حتى يمكنكم عملها، فهو من الحلويات المفضلة في جميع انحاء البلاد العربية.

تعتبر من الحلويات المفضلة لدي العديد من الاشخاص، ويمكنكم شراءها من المتاجر المختلفة بشكل سهولة، ولكن يجب الإشارة أن تحضير هذه الوصفة في المنزل أقل تكلفة من شراءها من الخارج، كما يمكنكم شراء المكونات وعملها في وقت قليل للغاية فهي لا تحتاج إلي أكثر من ساعة لعملها، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير أصبح عملها في المنزل أكثر صحة، تابعوا معنا المكونات وطريقة التحضير .

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء .

ربع كوب من الزيت النباتي .

ثلاث بيضات.

رشة فانيليا.

رشة من ملح الطعام.

يجب تحضير الشربات حتى يتشربها بلح الشام بعد التحضير.

كوبين من السكر الأبيض.

كوبين من الماء الفاتر.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

سوف نقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة:

في وعاء من الماء، قومي بوضع الماء والزيت ثم يتم تركهم حتى العليان.

أثناء غليان الماء والزيت على النار، يتم إضافة الدقيق الأبيض والنشا والفانيليا مع التقليب المستمر حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم قومي برفع العجينة من على النار يفضل استخدام العجانة في مزجها جيدا حتى تبرد.

قومي بإضافة البيض بشكل. تدريجي بعد أن يتم إضافة كل بيضة قومي بخلط العجينة جيدا.

قومي بوضع العجينة في القمع الخاصة بالحلويات حتى يمكنك تشكيل بلح الشام، ثم قومي بوضعها في زيت ساخن.

انتظري بعد ذلك حتى يتحول إلى اللون الذهبي .

ثم قومي بوضع الشربات فوقه.

ثم ضعيه في طبق التقديم بعد ذلك .