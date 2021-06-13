سكراب لتقشير منقطة تحت الإبط والتخلص من الجلد الميت لتفتيح لون هذه المنطقة وعلاج الاسمرار

منطقة تحت الإبط تعتبر من أكثر المناطق الحساسة في الجسم التي يجب العناية المستمرة بها، حيث أنها تتأثر بسهولة بأي شيء يلمسها ويتغير لونها، ولذلك يجب الاهتمام بارتداء ملابس قطنية وتجنب الأقمشة الصناعية، واستخدام مزيل العرق باستمرار الذي لا يحتوي على مواد عطرية، وسوف نقدم لكم طريقة عمل سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط وإزالة الجلد الميت منها، وبالتالي تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الغمقان والاسمرار بسهولة. سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط مكونات السكراب: ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر. طريقة تطبيق السكراب: نقوم بخلط السكر مع الزيت بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع السكراب على منطقة تحت الإبط.

نبدأ بدعك هذه المنطقة بالخليط جيداً لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نتركه عليها لمدة ربع ساعة.

نغسل هذه المنطقة بعد ذلك بالماء.

ومن الضروري تجفيفها بلطف.

يمكن تكرار هذه الخطوة كل أسبوع مرة. سكراب لإزالة الجلد الميت من تحت الإبط سكراب لإزالة الجلد الميت من تحت الإبط مكونات السكراب: 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من جوز الهند. طريقة تطبيق السكراب: نخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونقوم بتوزيع الخليط تحت الإبط، ونفرك بشكل جيد.

ثم نتركه حوالي ربع ساعة.

وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء البارد ونجففها. سكراب لمنطقة تحت الإبط سكراب لمنطقة تحت الإبط مكونات السكراب: ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تطبيق السكراب: نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على معجون.

نقوم بتوزيعه على منطقة تحت الإبط ونفرك جيداً لمدة 3 دقائق.

نترك الخليط على الجسم حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء جيداً، ونجفف المنطقة بلطف.

يمكن استخدام مرطب مناسب للمناطق الحساسة.

تكرر مرة كل أسبوع. الوسوم

منطقة تحت الإبط تعتبر من أكثر المناطق الحساسة في الجسم التي يجب العناية المستمرة بها، حيث أنها تتأثر بسهولة بأي شيء يلمسها ويتغير لونها، ولذلك يجب الاهتمام بارتداء ملابس قطنية وتجنب الأقمشة الصناعية، واستخدام مزيل العرق باستمرار الذي لا يحتوي على مواد عطرية، وسوف نقدم لكم طريقة عمل سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط وإزالة الجلد الميت منها، وبالتالي تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الغمقان والاسمرار بسهولة. سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط سكراب لتقشير منطقة تحت الإبط مكونات السكراب: ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر. طريقة تطبيق السكراب: نقوم بخلط السكر مع الزيت بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع السكراب على منطقة تحت الإبط.

نبدأ بدعك هذه المنطقة بالخليط جيداً لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نتركه عليها لمدة ربع ساعة.

نغسل هذه المنطقة بعد ذلك بالماء.

ومن الضروري تجفيفها بلطف.

يمكن تكرار هذه الخطوة كل أسبوع مرة. سكراب لإزالة الجلد الميت من تحت الإبط سكراب لإزالة الجلد الميت من تحت الإبط مكونات السكراب: 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من جوز الهند. طريقة تطبيق السكراب: نخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونقوم بتوزيع الخليط تحت الإبط، ونفرك بشكل جيد.

ثم نتركه حوالي ربع ساعة.

وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء البارد ونجففها. سكراب لمنطقة تحت الإبط سكراب لمنطقة تحت الإبط مكونات السكراب: ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تطبيق السكراب: نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على معجون.

نقوم بتوزيعه على منطقة تحت الإبط ونفرك جيداً لمدة 3 دقائق.

نترك الخليط على الجسم حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء جيداً، ونجفف المنطقة بلطف.

يمكن استخدام مرطب مناسب للمناطق الحساسة.

تكرر مرة كل أسبوع.

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