وصفة الفازلين الجبارة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعه الصاروخ عن تجربة

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفه، عنوان يبحث عنه الكثيرين من النساء اللواتي يرغبن في شعر طويل وخاصة بعد تحدث الجميع عن نتيجة الفعالة في التطويل والترطيب في نفس الوقت فالبعض منا قد تضع الفازلين في دور محدد ألا وهو الترطيب ولكن على العكس من ذلك فالفازلين له ادوار مختلفه ومتنوعه من أهمها تطويل الشعر واعطاءه لمعه وانسيبيه.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفه

جميع النساء يفضلن الشعر الطويل فهو من ضمن علامات الجمال ودائما ما يبحثون عن المواد الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر ولهذا البحث المتواصل قررنا أن يكون محور حديثنا في مقال اليوم عن أقوى وصفة أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر فتابعيِ معنا ان كنتِ من عشاق الشعر الطويل.

الفازلين والثوم وصفة جبارة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ

الثوم من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر سواء كان عن طريق استخدامها بمفردها عن طريق تقطيعها إلى شرائح وتدليك فروة الراس بها ، أو عن طريق خلطها مع مكونات أخرى مثل الفازلين وهذه هي الطريقة الأسرع في التطويل

مكونات وصفة الفازلين والثوم الجبارة لتطويل الشعر

ربع كوب من الفازلين الطبي.

4 فصوص من الثوم متوسط الحجم.

قبعة شاور.

في حمام ماء قومي بإذابة الفازلين.

قومي بهرس الثوم جيدا.

إناء عميق قومي بخلط كل من الثوم والفازلين وقلبيهم جيدًا حتي يمتزجون تمامًا.

تقسيم الشعر الى نصفين وابدئي في توزيع الخليط على فروة الراس أولا مع التدليك الخفيف ثم قومي بفرده على كامل الشعر.

لف الشعر والبسي القبعة واتركي هذا الكريم لمدة ساعة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بشطف الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

كرري هذا الكريم مرة كل اسبوع وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والثوم الجبارة لتطويل الشعر