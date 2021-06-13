إستخدام الفازلين للتخلص من الشيب نهائيا ولا داعي لإستخدام الصبغات

إستخدام الفازلين للتخلص من الشيب، ظهور الشعر الأبيض أو الشيب من أكثر الأمور المقلقة لدى الجميع رجالا كانوا أو نساء، فهي من ضمن العلامات التي تأكد على التقدم في السن والجميع يرغبون في إخفاء هذا الأمر فيلجأ إلى استخدام الحنه ولكن نتيجتها لا تدوم لفترة طويلة ويرغبون في وصفة أو مكون يمكنهم من أخفاء هذا الشيب لأطول فترة ممكنة لهذا قررنا ان نقدم لكم وصفة تساعدكم للتخلص من شيب الشعر بالفازلين.

التخلص من شيب الشعر بالفازلين

الفازلين لم يقتصر دوره على الترطيب فقط ففي مجال الوصفات الطبيعية يعد مكون أساسا في كل وصفة فهو يساعد في الترطيب بالإضافة إلى تطويل الشعر كما انه اثبت فعالية في التخلص من الشيب بصورة نهائية بوصفة الفازلين للتخلص من الشيب.

الشيب من أكثر المشكلات التي يعاني منها البعض قد يعود إلى أسباب طبيعية مثل التقدم في السن أو يكون السبب فيها عامل وراثي أي كان السبب في ظهور الشيب فالوصفة التي يتم ذكرها فيما يلي يساعدك في القضاء عليه بصورة تمامًا فتابعوا معنا الوصفة التالية

وصفات الفازلين للتخلص من الشيب

مكونات وصفة الفازلين للتخلص من الشيب

3 ملاعق كبيرة من الفازلين الأبيض.

2 حبة من فيتامين E.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت المراميه.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه الفازلين على حمام ماء ساخن حتى يذوب ويسهل التعامل معه.

قومي بإضافة جل الصبار على الفازلين وقلبيها أثناء وجودهم في حمام الماء الساخن.

عند التأكد من امتزاج كل من الفازلين والصبار قومي بنشل الخليط من على النار وضيفي علية فيتامين E وقلبيهم جيدً.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا ثم قومي بتوزيعه على الشعر بالكامل مع التدليك الخفيف لفروة الرأس.

اتركي هذا الخليط على الشعر لمدة 24 ساعة ثم قومي بشطفه باستخدام الماء الفاتر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين للتخلص من الشيب