وصفة بلح الشام الأصلية زي الجاهزة على طريقة الحلواني جربيها واستمتعي بأشهى مذاق

نقدم لكم اليوم وصفة بلح الشام زي الجاهزة بالضبط على طريقة الحلواني، فهي تعتبر من أسهل الوصفات التي لا تتطلب وقت أو مجهود كبير، فمن الجدير ذكره أن بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص، والتي انتقلت من بلاد الشام إلى دول الوطن العربي كله، وعلى الرغم من أن الحلويات الشرقية مرتبطة بشهر رمضان، إلا أن بلح الشام موجود طوال العام ويعتبر مناسب جداً للحفلات والمناسبات المختلفة. مكونات عمل بلح الشام 420 جرام من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب.

كوبان من الماء.

عدد 4 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

شربات.

زيت للقلية. طريقة عمل بلح الشام على طريقة الحلواني بالخطوات في وعاء عميق نضع كلاً من الحليب والماء والملح والسكر والزيت.

ونضع هذا الوعاء على النار المتوسطة، ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد أن يغلي نرفعه من على النار، ونقوم بإضافة الدقيق كله إلى الخليط.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بملعقة خشب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار مرة أخرى، ولكن بشرط أن تكون النار هادئة.

ونقلب باستمرار لمدة حوالي دقيقة حتى يتماسك العجين.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونخلط جيداً الخليط في الخلاط.

ونقوم بإضافة البيج بالتدريج مع استمرار الخلط بالخلاط.

بعد الحصول على عجينة ناعمة نضيف الفانيليا.

في طاسة نضع الزيت ونضعها على النار.

وباستخدام كيس الحلويات نضع العجينة ونضع الحلوى في الزيت.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

ونخرجها من الزيت ونصفيها جيداً.

ثم نضعها في الشربات لمدة ثلاثة دقائق لكي تتشربه جيداً، ثم نصفيها منه، وتقدم. مكونات عمل بلح الشامطريقة عمل بلح الشام على طريقة الحلواني بالخطوات الوسوم

نقدم لكم اليوم وصفة بلح الشام زي الجاهزة بالضبط على طريقة الحلواني، فهي تعتبر من أسهل الوصفات التي لا تتطلب وقت أو مجهود كبير، فمن الجدير ذكره أن بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص، والتي انتقلت من بلاد الشام إلى دول الوطن العربي كله، وعلى الرغم من أن الحلويات الشرقية مرتبطة بشهر رمضان، إلا أن بلح الشام موجود طوال العام ويعتبر مناسب جداً للحفلات والمناسبات المختلفة. مكونات عمل بلح الشام 420 جرام من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب.

كوبان من الماء.

عدد 4 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

شربات.

زيت للقلية. طريقة عمل بلح الشام على طريقة الحلواني بالخطوات في وعاء عميق نضع كلاً من الحليب والماء والملح والسكر والزيت.

ونضع هذا الوعاء على النار المتوسطة، ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد أن يغلي نرفعه من على النار، ونقوم بإضافة الدقيق كله إلى الخليط.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بملعقة خشب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار مرة أخرى، ولكن بشرط أن تكون النار هادئة.

ونقلب باستمرار لمدة حوالي دقيقة حتى يتماسك العجين.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونخلط جيداً الخليط في الخلاط.

ونقوم بإضافة البيج بالتدريج مع استمرار الخلط بالخلاط.

بعد الحصول على عجينة ناعمة نضيف الفانيليا.

في طاسة نضع الزيت ونضعها على النار.

وباستخدام كيس الحلويات نضع العجينة ونضع الحلوى في الزيت.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

ونخرجها من الزيت ونصفيها جيداً.

ثم نضعها في الشربات لمدة ثلاثة دقائق لكي تتشربه جيداً، ثم نصفيها منه، وتقدم. مكونات عمل بلح الشامطريقة عمل بلح الشام على طريقة الحلواني بالخطوات

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