طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة.. وداعاً للعجن وداعاً للانتظار بيتزا فورية والنتيجة مذهلة

البيتزا السائلة في المقلاة تعتبر من أِشهر الوصفات التي تم ابتكارها في الفترة الأخيرة، فهي وصفة رائعة على الإطلاق، لا تحتاج لا للوقت أو المجهود، فهي لا تتطلب إلى العجن أو الانتظار للتخمير أو حتى التسوية، هي مجرد بيتزا فورية يمكنكم إعدادها في المقلاة في عشر دقائق فقط، إن كنتم من محبي البيتزا وعشاق لتناولها في أي وقت، فإنكم من الآن يمكنكم تناولها في أي وقت يخطر علي بالكم بها، وإعدادها للأطفال فور طلبها بالنكهات المميزة بالنسبة لهم، ومن خلال ذلك المقال نقدم لكم الأسرار والتكتات لتحضيرها. طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة المكونات كوب من اللبن السائل.

1/4 كوب من زيت الزيتون.

1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

رشة من الزعتر.

حبة من البيض. مكونات الحشوة صلصة للبيتزا (ملعقة كبيرة من الصلصة، رشة من الملح، رشة من الثوم المجفف، رشة من الريحان، رشة من الزعتر).

طماطم شرائح.

تونة.

ذرة حلوة.

فلفل أخضر.

زعتر.

زيتون.

جبنة موزاريلا. خطوات عمل البيتزا السائلة في المقلاة في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة كل من اللبن والزيت والبيض والدقيق ونبدأ في الخفق. نضيف لهم التوابل من الملح والزعتر والاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات جيداً وتصبح مثل الكيك. باستخدام مقلاة غير لاصقة نقوم بدهنها بالقليل من زيت الزيتون وتوزيع المزيج عليها بالتساوي. يترك حتى يتماسك قليلاً ونبدأ في إضافة المكونات بالتدريج، أولاً الصلصة وبعدها التونة والزيتون والخضروات. تغطى وتترك لمدة خمس دقائق، وبعدها نقوم بإَضافة الموزاريلا وتغطيتها مرة أخرى خمس دقائق حتى تسيح الموزاريلا تماماً. هنا تصبح البيتزا جاهزة تماماً على التقديم ومناسبة في أي وقت ومع أي حشوة أخرى. يمكن حشوها بالدجاج أو اللحم المفروم أو الجبن المشكلة. خطوات عمل البيتزا السائلة في المقلاة الوسوم

البيتزا السائلة في المقلاة تعتبر من أِشهر الوصفات التي تم ابتكارها في الفترة الأخيرة، فهي وصفة رائعة على الإطلاق، لا تحتاج لا للوقت أو المجهود، فهي لا تتطلب إلى العجن أو الانتظار للتخمير أو حتى التسوية، هي مجرد بيتزا فورية يمكنكم إعدادها في المقلاة في عشر دقائق فقط، إن كنتم من محبي البيتزا وعشاق لتناولها في أي وقت، فإنكم من الآن يمكنكم تناولها في أي وقت يخطر علي بالكم بها، وإعدادها للأطفال فور طلبها بالنكهات المميزة بالنسبة لهم، ومن خلال ذلك المقال نقدم لكم الأسرار والتكتات لتحضيرها. طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة المكونات كوب من اللبن السائل.

1/4 كوب من زيت الزيتون.

1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

رشة من الزعتر.

حبة من البيض. مكونات الحشوة صلصة للبيتزا (ملعقة كبيرة من الصلصة، رشة من الملح، رشة من الثوم المجفف، رشة من الريحان، رشة من الزعتر).

طماطم شرائح.

تونة.

ذرة حلوة.

فلفل أخضر.

زعتر.

زيتون.

جبنة موزاريلا. خطوات عمل البيتزا السائلة في المقلاة في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة كل من اللبن والزيت والبيض والدقيق ونبدأ في الخفق. نضيف لهم التوابل من الملح والزعتر والاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات جيداً وتصبح مثل الكيك. باستخدام مقلاة غير لاصقة نقوم بدهنها بالقليل من زيت الزيتون وتوزيع المزيج عليها بالتساوي. يترك حتى يتماسك قليلاً ونبدأ في إضافة المكونات بالتدريج، أولاً الصلصة وبعدها التونة والزيتون والخضروات. تغطى وتترك لمدة خمس دقائق، وبعدها نقوم بإَضافة الموزاريلا وتغطيتها مرة أخرى خمس دقائق حتى تسيح الموزاريلا تماماً. هنا تصبح البيتزا جاهزة تماماً على التقديم ومناسبة في أي وقت ومع أي حشوة أخرى. يمكن حشوها بالدجاج أو اللحم المفروم أو الجبن المشكلة. خطوات عمل البيتزا السائلة في المقلاة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة.. وداعاً للعجن وداعاً للانتظار بيتزا فورية والنتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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