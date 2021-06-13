وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام بمكونات طبيعي في خلطة سحرية فعالة تقوي الأظافر

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام حتى تتمكن الفتيات من التخلص من مشكلة التقصف والتكسر التي تصيب الأظافر، مما تفسد شكلها ومظهرها وتجعلها غير لائقة على الإطلاق، وهنا عدد كبير للغاية من العوامل التي تتسبب في تلك المشكلة، ومن بينها سوء التغذية أو الأعمال المنزلية الشاقة، أو استخدام طلاء الأظافر بطريقة مستمرة دون علاج الأظافر أو ترطيبها، ولكن ذلك الأمر لم يعد مشكلة الآن، لأننا نقدم لكم الحل السحري والفعال الذي يمكنكم من تطويل الأظافر وعلاج جميع المشكلات السابقة بكل أمان.وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام
يعتبر زيت الزيتون هو سر وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام، لأنه يعمل على حل المشكلة وجعل الأظافر لامعة ومثالية في فترة قصيرة للغاية، فهو غني بعدد كبير من الفيتامينات من أبرزها (هـ، د، ك، أ)، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأظافر، ويمكننا تطبيق الأظافر من خلال مزج القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون وتطبيقها على الأظافر لمدة ربع سعة، وبعدها تدلك جيداً واحداً تلو الآخر قبل أن تغسل بالماء جيداً، يراعى تطبيق الوصفة يومياً، وابتداءً من اليوم الثالث سوف نلاحظ الفرق المدهش.نصائح للعناية بالأظافر وإطالتها
- تناول المكونات الغذائية الغنية بمادة البيوتين التي تعمل على تعزيز الأظافر وتقويتها ونموها، ومنها الأفوكادو، السلمون، الحبوب الكاملة، الموز، المشروم.
- تناول الماء بكميات كبير للغاية وخصوصاً في فترة الشتاء لترطيب الأظافر بطريقة مثالية.
- ارتداء القفازات عند القيام بالأشغال المنزلية لحماية الأظافر.
- الحرص على نظافة الأظافر وجفافها لحمايتها من البكتريا.
- ترطيب اليدين والأظافر باستمرار.
- اختيار طلاء الأظافر الخالي من المواد الضارة لها.
- الابتعاد عن عادة قضم الأظافر.
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ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام حتى تتمكن الفتيات من التخلص من مشكلة التقصف والتكسر التي تصيب الأظافر، مما تفسد شكلها ومظهرها وتجعلها غير لائقة على الإطلاق، وهنا عدد كبير للغاية من العوامل التي تتسبب في تلك المشكلة، ومن بينها سوء التغذية أو الأعمال المنزلية الشاقة، أو استخدام طلاء الأظافر بطريقة مستمرة دون علاج الأظافر أو ترطيبها، ولكن ذلك الأمر لم يعد مشكلة الآن، لأننا نقدم لكم الحل السحري والفعال الذي يمكنكم من تطويل الأظافر وعلاج جميع المشكلات السابقة بكل أمان.وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام
يعتبر زيت الزيتون هو سر وصفة تطويل الأظافر في ٣ أيام، لأنه يعمل على حل المشكلة وجعل الأظافر لامعة ومثالية في فترة قصيرة للغاية، فهو غني بعدد كبير من الفيتامينات من أبرزها (هـ، د، ك، أ)، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأظافر، ويمكننا تطبيق الأظافر من خلال مزج القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون وتطبيقها على الأظافر لمدة ربع سعة، وبعدها تدلك جيداً واحداً تلو الآخر قبل أن تغسل بالماء جيداً، يراعى تطبيق الوصفة يومياً، وابتداءً من اليوم الثالث سوف نلاحظ الفرق المدهش.نصائح للعناية بالأظافر وإطالتها
- تناول المكونات الغذائية الغنية بمادة البيوتين التي تعمل على تعزيز الأظافر وتقويتها ونموها، ومنها الأفوكادو، السلمون، الحبوب الكاملة، الموز، المشروم.
- تناول الماء بكميات كبير للغاية وخصوصاً في فترة الشتاء لترطيب الأظافر بطريقة مثالية.
- ارتداء القفازات عند القيام بالأشغال المنزلية لحماية الأظافر.
- الحرص على نظافة الأظافر وجفافها لحمايتها من البكتريا.
- ترطيب اليدين والأظافر باستمرار.
- اختيار طلاء الأظافر الخالي من المواد الضارة لها.
- الابتعاد عن عادة قضم الأظافر.
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